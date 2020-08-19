不孕新突破！研究：女性已進化　可自行「挑選」合適精子

▲英國期刊發布了一項可能對不孕治療有幫助的研究。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

過去，我們一直認為射精的力量與速度將決定精子是否能在受孕的「馬拉松競賽」中脫穎而出。然而，科學研究發現，女性生殖系統中的化學物質不止會促使受孕發生，它也有可能破壞精子與卵子結合。這個過程發生在女性的子宮頸。

《英國皇家學會報告B系列》19日發布新研究指出，女性宮頸粘液和男性精子之間的基因相容性會影響精子游泳的動作、速度和生存能力，進而決定了受精過程成功與否。

論文作者的前一項研究發現，同樣的情況也發生在女性的卵泡液中。你可以把這個過程想像成一頂像《哈利波特》中才會出現的「分選帽」，女性的宮頸粘液選擇了最有可能提高後代存活率的精子。

▲新研究發現精子與卵子結合的成功因素並不單純。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

CNN採訪作者後報導，這位東芬蘭大學環境與生物科學系的副教授凱卡萊寧（Jukka Kekalainen）指出，女性的生殖道似乎已進化到有能力過濾掉它們「不想要」的精子，「在精子從生殖道向未受精卵轉移的過程中，我們認為女性可能在多個階段中都在做選擇。」

之前就曾有研究發現，男女間可以根據基因相容性的化學線索來選擇對方的性別。男性可以通過嗅聞女性的T恤來判斷出處於排卵期的女人，而女性似乎更喜歡具有不同免疫對抗基因（可讓下一代對疾病有更多的抵抗力）男人的氣味，因為這將為她的後代提供一個進化階梯。

▲新研究發現女性可以自行選擇更合適的精子。（圖／達志／示意圖）

過去的研究顯示基因相容性影響生育決定的現象停留在交配前，但最新研究發現，在夫妻交配後，生育過程繼續做出決定。

例如，人類精子的表面有著嗅覺感應器，它可以探測到基因上不同的分子。而女性體內，卵子留下的化學物質對不同男性的精子也起著不同的作用，這實際上決定了精子是否能成功與卵子結合

該研究稱，這些發現可能被用來增進對不育症的理解，並有望開發更具個性化的診斷方法與提高診斷的準確性。

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