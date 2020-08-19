OTT專法封殺愛奇藝恐無效　業界人士：一樣可看陸綜、陸劇

▲業界人士透露，即便政府透過專法下架中資背景OTT平台，台灣消費者仍可透過境外交易的方式來收看內容。（圖／記者許力方攝）

記者邱倢芯／台北報導

經濟部昨（18）日預告，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，再配合上先前通傳會（NCC）所通過的OTT影音管理法草案，外界認為，無疑將打擊愛奇藝台灣站的生存。

而對於消費者來說，最關心的仍是未來能不能再收看愛奇藝平台內的陸綜與陸劇？對此，就有業內人士向《ETtoday新聞雲》記者表示，消費者還是可以透過境外交易的方式觀看愛奇藝的平台內容。

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該業內人士表示，這個道理就像是中國知名的影片分享網站bilibili（B站）一樣，其實台灣消費者若想觀看B站的付費內容，在台灣即便沒有代理商的情況下，還是可以透過境外交易的方式付費觀看。

「只是這樣台灣政府就收不到稅，且消費者就少了客服管道。」這名業界人士指出，若是少了歐銻銻娛樂（愛奇藝台灣代理商），影響最大的其實是消費者，因為這樣消費者就少了在地化支付方式、客服管道等。

此外，以往代理商都會針對台灣市場給予愛奇藝一些影音內容的採購建議，讓愛奇藝了解台灣人喜歡的影音內容；如果政府拉掉了代理商的角色，那麼也會影響愛奇藝對台灣內容的投入採購。

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