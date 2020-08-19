台達電強打「客製化IA」！雲端整合智能工廠解決方案　市場銷售表現亮眼

▲台達電雲端整合智能工廠解決方案亮相「台北國際自動化工業大展」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台達電（2308）19日宣布以「創變智造新未來」為主題，於台北國際自動化工業大展開啟智造新紀元。台達電表示，在全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊之下，看到自動化、數位化、智能化，對於企業面對外在挑戰的重要性以及發展潛力，並積極整合雲端物聯、製造管理平台、智能設備、自動化軟硬體等已臻成熟的技術及產品。

此屆展會，台達電打造最受矚目的雲端整合智能工廠，以機械設備製造業的整合式edgeMES製造營運管理系統，實現「智能製造解決方案」的產業升級最佳範例；另一方面，憑藉自身經驗分享數位轉型升級關鍵，展出「電子組裝行業方案」的電子業專用機器人打磨方案、AI六面檢測機等智能設備。

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▲台達機電事業群總經理劉佳容介紹台達電雲端智能工廠。（圖／記者楊絡懸攝）

台達機電事業群總經理劉佳容表示，今年受疫情衝擊，許多產業都受到影響，人力需求與外在因素難以預測，反而加速了部份製造業自動化、智能化的升級腳步；再加上口罩、防護衣、呼吸器等醫療相關產業的需求帶動，台達工業自動化（IA）在市場和銷售表現亮眼。

因此在今年展會中，台達電特別結合雲端製造、數位轉型，以大型電視牆為客戶展出實現數位可視化製造的生產監控戰情中心，讓來賓親身體驗先進工廠的戰情監控，可協助電子業和其它輕工業客戶建立更智能且更先進的設備、製程及工廠，在對抗疫情的同時提高競爭力，為下一階段的市場成長做好準備。

▲台達電工業自動化（IA）在市場和銷售表現亮眼。（圖／記者楊絡懸攝）

「智能製造解決方案」是台達電今年展出的重要主軸之一，整體方案涵蓋工廠的設備及製程產線整合、聯網，執行製造過程中的即時管理、靈活排程換線，到數據在設備、管理平台、雲端上的交換、分析、優化等，落實在各行業工廠中。

其中，台達針對機械製造的企業資訊及生產管理，發表最新的edgeMES製造營運管理系統，以台達製造執行系統為核心，搭配微軟的雲端服務（Azure SQL edge）提供SaaS管理方案，有助中小型機械設備製造業者依其所需提出資源預估與訂閱；另結合趨勢科技的動態的資安保護功能，可確保edgeMES在工廠的資訊安全，為機械製造廠商提供先進、安全的數位化轉型方案。

▲台達電智能設備與解決方案，解決客戶製程複雜的問題。（圖／記者楊絡懸攝）

「行業解決方案」則體現當雲端物聯、數位智能的概念落實到各行業中，更需要有經驗、技術深厚的廠商協助導入。台達電憑藉在電子製造業數十年的經驗，為電子組裝行業提出全自動化與半自動化產線的整線規劃和解決方案，可依據客戶需求與預算，針對部份人工、或全自動產線，提供相對應的智能設備與解決方案，解決客戶製程複雜、元件管理不易、人工段生產資訊蒐集不完整等問題。

此外，台達電另一行業方案亮點，是利用水平關節機器人(SCARA) DRS系列搭配機器視覺檢測系統，執行不停線快速上下料和擺盤，滿足小型料品如食物、醫藥的高速取放製程，可取代人力、提高效率，同時兼顧製程衛生，優化食品和藥品加工製造。