華為禁令衝擊！分析師曝聯發科「轉空關鍵價」勸跳車：潛在利多反映完了

記者林妤柔／綜合報導

IC設計龍頭聯發科（2454）受到華為禁令影響，昨日跳空跌停，爆出4.2萬張。分析師陳威良在《雲端最有錢》節目中認為，聯發科先前763塊已經反映拿到華為訂單利多的價格，他也分享各IC設計股的「轉空關鍵價」，如建議聯發科一到這個價位，股民可「逢反彈就先走」。

陳威良表示，昨（18）日外資單邊買進一萬張、賣出一萬九千張，淨賣超8千多張，外資多空對決非常激烈，今天持續探低，買的人全部套牢。不少人以為好公司遇到壞事情時可以進場，但如果壞事情會「持續一段時間」，他建議可以先觀望一下，不用急著買。

針對聯發科在昨日盤中發重訊部分，陳威良認為，美國掐華為，很難繞道避開。聯發科漲到763塊的時候，大部分外資預估的基準是聯發科明年拿到華為訂單，搶到市占率，為EPS30-35元，乘上20倍本益比，所以700多元的聯發科股價已經反映出拿到華為訂單利多的潛在可能性。

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▲IC設計股的「轉空關鍵價」。（圖／翻攝自雲端最有錢）

「但現在問題顛倒過來。」陳威良表示，現在反而是怕掉單，掉多少沒人知道，但外資圈開始鳥獸散，所以籌碼、線型一破壞，應該尊重股價變化。

他也分享IC設計股的「轉空關鍵價」。如聯發科本週如果在591塊失守的話，就會落到500-700塊區間的格局，陳威良建議可以在接近線型下緣出手，如果已經在車上的話，則最好逢反彈先走一波。

另外，像IC設計股立積（4968）今日跌停，轉空關鍵價為228.5；聯詠則守住關鍵價259元，今天震盪幅度不大，且終場收在盤上，可先注意一下。