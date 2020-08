手術宣告死亡「拉進停屍間」…她躺一晚竟復活！　伸手抓人嚇爛女員工

▲ 醫院一名女工作人員發現科諾諾娃倒在地板上,當場嚇壞。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/編譯

俄羅斯一名81歲婦女上週在醫院接受腸阻塞手術,但手術並沒有想像中順利,院方最終宣布患者於醫院死亡,凌晨移至停屍間。只不過,到了上午8時左右,一名女員工卻發現這名婦人倒在地上,對方甚至伸手抓住現場人員的手尋求協助,這才發現原來這名被宣告死亡的婦人還活著,緊急把她轉送加護病房。

每日郵報報導,81歲的科諾諾娃(Zinaida Kononova)上週在戈爾舍琴斯基中心地區醫院(Gorshechensky Central District Hospital)接受手術,但手術結果不如預期,儘管醫療團隊搶救30分鐘,她還是沒有反應,最終宣告死亡。隨後,她於凌晨1時10分左右被送往停屍間。

只不過,到了上午8時許,醫院一名女工作人員到班時卻發現科諾諾娃倒在地板上,當場嚇壞。剛好路過的救護車司機表示,當時現場一陣騷動,科諾諾娃伸手抓住工作人員的手請求幫助,而發現她倒在地上的那名女員工則是不斷說著「奶奶,躺下」、「奶奶,安靜」。據了解,科諾諾娃是在試圖爬下停屍間桌子逃跑的時候摔倒。

Zinaida Kononova was pronounced dead after surgery to remove an intestinal obstruction at the Gorshechensky Central District Hospital on August 14 https://t.co/AWgdrHaO8z