手術宣告死亡「拉進停屍間」…她躺一晚竟復活！　伸手抓人嚇爛女員工

▲ 醫院一名女工作人員發現科諾諾娃倒在地板上，當場嚇壞。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

俄羅斯一名81歲婦女上週在醫院接受腸阻塞手術，但手術並沒有想像中順利，院方最終宣布患者於醫院死亡，凌晨移至停屍間。只不過，到了上午8時左右，一名女員工卻發現這名婦人倒在地上，對方甚至伸手抓住現場人員的手尋求協助，這才發現原來這名被宣告死亡的婦人還活著，緊急把她轉送加護病房。

每日郵報報導，81歲的科諾諾娃（Zinaida Kononova）上週在戈爾舍琴斯基中心地區醫院（Gorshechensky Central District Hospital）接受手術，但手術結果不如預期，儘管醫療團隊搶救30分鐘，她還是沒有反應，最終宣告死亡。隨後，她於凌晨1時10分左右被送往停屍間。

只不過，到了上午8時許，醫院一名女工作人員到班時卻發現科諾諾娃倒在地板上，當場嚇壞。剛好路過的救護車司機表示，當時現場一陣騷動，科諾諾娃伸手抓住工作人員的手請求幫助，而發現她倒在地上的那名女員工則是不斷說著「奶奶，躺下」、「奶奶，安靜」。據了解，科諾諾娃是在試圖爬下停屍間桌子逃跑的時候摔倒。

Zinaida Kononova was pronounced dead after surgery to remove an intestinal obstruction at the Gorshechensky Central District Hospital on August 14 https://t.co/AWgdrHaO8z — H24 News UK (@h24news_uk) August 19, 2020

隨後，相關人員為科諾諾娃披上毛毯，並緊急把她送往加護病房，目前已轉院接受進一步治療。

該院醫師及麻醉師事後坦言，當時團隊並未依照規定程序來走，在科諾諾娃宣告死亡後的1小時20分鐘時，就把她送往停屍間，並不是院內所規定的2小時，而院內首席醫師肯德拉切夫（Roman Kondratenko）已被停職，正在等待調查。外傳科諾諾娃家屬準備對該院提告。