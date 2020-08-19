日本單日新增確診逾千人　感染症學會：還會有3到4波疫情

▲至19日為止，日本總計確診人數超過5萬6千人，僅東京都就確診1萬8080人。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本感染症學會19日在東京開啟線上同步會議，理事長館田一博在開幕時中提到，日本已經深陷第二波新冠肺炎傳染潮當中，並預計第三或第四波疫情會隨之而來。根據《NHK》報導，這次會議原定在4月，受到新冠肺炎影響而延期。

館田一博警告，儘管東京新的感染潮看似已經達到高峰，但很可能更多波感染仍將會到來，民眾需要適應新的生活模式，感染症學會將努力收集第一線資訊，以減少重症病患數量，防止日本醫療系統不堪負荷。

接下來21日的會議可能有近3000人會參加，其中學會關於新的研究和治療方法將會在會議中揭露。

日本18日增添1018例確診，原本降到四位數以下的確診人數又再度攀升，總計死亡人數已經達到1112人，遲遲無法有效防治感染。由於檢測能力有限，政府一開始就放棄普篩，只針對重症患者進行檢測，並重點監測「社區感染」患者。但在東京確診病例當中，查不出傳染源的就占4成。

重症患者還在不斷增加，尤其是日本社會老年人比例極高，如果病毒漫延到老人群眾上成為重症病例，將讓醫療體系超載。截至8月18日已有243例嚴重病例，比月初的人數增加了三倍。家庭和醫院以及養老院等設施爆發的群體感染案例也再增加，讓日本醫療系統面臨危機。

大阪市目前有70例重症病患，比其他的縣市都還要多，就占據了新冠專用病床的37.2%。東京則有27例重症，相應病床占有率為27%。