緯創領投AI新創　iKala獲1,700萬美金B輪投資

▲緯創領投AI新創iKala。（圖／iKala提供）

記者邱倢芯／台北報導

跨國AI公司iKala今（19）日宣布完成B輪募資，由緯創資通100%持有、專注於數位科技及軟體應用相關投資的緯創數技投資控股領投，和通創投集團及怡和創投參與續投，共獲1,700萬美元（近台幣5億元）資金，累積所有輪次總募資金額 3,030 萬美金（近台幣9 億元）。iKala指出，本輪資金將用於強化iKala AI研發能量、加速iKala擴張亞洲數位轉型及新零售版圖。

緯創集團指出，看好iKala的AI技術實力與海外市場部署領先進程，因此率先投資1,500萬美金（約台幣4.4億元）。原投資人和通創投集團及怡和創投，則分別看好iKala數據分析與自有AI技術，以及在數位轉型、商務應用的技術力，和東南亞跨國營運實力，於本輪持續挹注。

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iKala指出，因應全球企業加速轉型創新及拓展新銷售通路的強勁需求，今年陸續推出iKala Cloud及iKala Commerce等事業群，目前已有400家企業客戶、15,000個品牌主、14萬東南亞社群商家。

另外，為了因應消費典範轉移，iKala未來更將整合iKala Cloud與iKala Commerce能量，從數據及 AI 出發，進攻社群電商新零售領域，接軌新通路、新市場、新策略、新商業模式，也讓世界看見台灣的軟體實力。