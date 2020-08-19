兆勁網通、半導體訂單暢旺　董座紀政孝：下半年營運邁大步

▲兆勁董事長紀政孝。（圖／兆勁提供）

記者姚惠茹／台北報導

兆勁（2444）董事長紀政孝今（19）日表示，今年受惠於新冠肺炎疫情，帶動網通遠端需求大增，挹注網通事業訂單維持暢旺，再加上陸續接獲來自大陸地區半導體產業、歐洲地區通訊設備及電信商伺服器等廠商的去美化轉單效益，可望推升公司整體營收保持雙位數成長動能。

紀政孝表示，旗下網通事業因全球新冠肺炎疫情，在全球電商與電競業務需求大幅增溫，再加上遠端辦公與教學比例增加，進一步帶動家居型網路產品需求暢旺，推升雲端運算及資料中心需求，挹注公司網通事業良好業務接單環境。

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紀政孝指出，兆勁已成功陸續接獲歐洲、德國廠商大型網通產品訂單，而且客戶持續追加訂單需求，創造網通事業接單呈現倍增力道，並推升整體訂單能見度長達至年底，目前旗下竹南廠產能稼動率站穩高檔水準，並透過加班因應客戶訂單出貨仍呈現供不應求的情況。

紀政孝說明，兆勁近年除穩固網通事業穩定貢獻，並持續朝記憶體、高速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體再生晶圓及IC晶片設計等多角化業務拓展，其中高速光通訊雷射晶片已與大陸通訊科技廠商客戶完成產品測試階段，經董事會決議設立100%全資子公司兆通光電。

半導體方面，紀政孝補充，高毛利的減薄再生晶圓設備在今年1月中已與大陸兩家半導體廠商簽訂技術合作合約，並在4月中旬正式確認出貨交易時間流程，7月就已開始陸續出貨給大陸至純科技，預計9月底前交貨完成，並在年底前完工入帳。

紀政孝分享，旗下半導體減薄再生晶圓、記憶體等事業，受惠中國大陸、歐洲等廠商的去美化轉單效益，再加上韓國記憶體大廠訂單，並與全球最大的記憶體模組獨立生產商及供應商建立業務合作關係，已正式跨入資料中心、雲端應用的Server Premier伺服器記憶體相關產品領域。

紀政孝強調，兆勁歷經轉型之後，現在已經陸續看到成效，並預計都將會在今年收割，所以雖然上半年受到新冠肺炎疫情影響，但仍上半年整體毛利率攀升至13.06％，而且7月單月獲利已達1430萬元，看好今年下半年會比上半年表現更好。