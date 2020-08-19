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和休旅車一樣大！小行星驚險掠過印度洋上空　距離僅2950公里史上最近

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▲2020 QG飛行軌跡。（圖／NASA JPL官網 ）

▲2020 QG飛行軌跡。（圖／NASA JPL官網 ）

實習記者周依儒／綜合報導

美國太空總署（NASA）18日表示，有一顆休旅車大小的小行星「2020 QG」在16日掠過地球上空，且離地球的距離僅2950公里，是有使以來觀測到最接近地球的小行星。NASA也表示，這顆小行星雖然離地球距離很近，但並不會造成任何危害。

綜合外媒報導，這顆小行星被命名為「2020 QG」，大小約3公尺到6公尺之間，在格林威治標準時間16日4點08分時越過印度洋南部上空，並以每秒約12.3公里的速度移動。據悉，「2020 QG」也在掠過地球6小時後首次被加州理工學院帕洛馬山天文台的茲威基瞬變望遠鏡（ZTF）觀測到。

▲2020 QG飛行軌跡。（圖／NASA JPL官網 ）

▲2020 QG。（圖／NASA JPL官網 ）

NASA在聲明中指出，就算「2020 QG」和地球發生擦撞，也不會造成任何危險，且「2020 QG」應該也會在大氣層中分解，變成一顆火球或流星。NASA近地天體研究中心主任保羅（Paul Chodas）則表示，能夠在這麼近的地方觀測到「2020 QG」是一件非常酷的事情，也讓他們能夠看到地球的重力如何彎曲了行星的軌道。

NASA表示，其實大小差不多的小行星每年都會在差不多的地方掠過地球上空，但這些小行星的飛行軌道都比較難被記錄下來，除非是直接衝撞地球，或是在大氣層中爆炸引起注意。

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