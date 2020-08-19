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韓統一部長見美駐韓大使！提改編「韓美工作小組」撫北韓　獲美國務院回應

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▲▼南韓統一部長李仁榮18日與美國駐韓大使哈里斯會面。（圖／達志影像）

▲南韓統一部長李仁榮（右）18日與美國駐韓大使哈里斯（左）會面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓統一部長李仁榮（이인영）昨（18）日下午於首爾市鐘路區與美國駐韓大使哈里斯（Harry B. Harris Jr.）見面，並提議調整「韓美聯合工作小組」經營方式與運作機能，共同打造2.0版本，為就任後首度接見哈里斯。

根據《韓聯社》報導，「韓美聯合工作小組」本為2018年10月底，南韓與美國雙方致力於實現韓半島（朝鮮半島）無核化、履行對北韓實施制裁措施等而創建。

李仁榮18日對海里斯表示，「應調整韓美聯合工作小組的營運方式、進行重組與改編，使組織能明確朝著促進南北韓關係穩定發展、韓半島和平政策的方向發展，而這也象徵著組織能更新至2.0版本。」

李仁榮補充道，「韓美聯合工作小組一向被視為阻礙南北韓關係發展的枷鎖，若實施改組，我認為可以屏除外界對此的擔憂。因此，我期待海里斯大使能和我共創韓美聯合小組2.0時代。」

李仁榮接著表示，「就像韓語裡有一句俗諺『雨過天晴』（비 온 뒤에 땅이 굳어진다，指下雨後，土地會變得更堅硬），在此我期盼美方能積極提供協助，使原本陷入膠著狀態的兩韓關係，能轉化為更加堅定的關係。」

哈里斯對此回應，「美方同樣盼望韓半島能維持和平、改變與北韓間的關係，並達成韓半島完全無核化。不過就像韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）與（南韓）駐美大使李秀赫（이수혁）所說，韓美聯合工作小組是具有效率性的結構組織。」

哈里斯補充道，「美國身為與南韓最親近的友邦、同盟國，強烈支持透過韓美聯合工作小組找出讓南北韓合作的方法。因為這在打造更為穩定、安全的韓半島環境上，扮演至關重要的角色。」

針對李仁榮的提議，美國國務院發言人18日（當地時間）在回覆《韓聯社》書面提問時僅表示，「美國與南韓透過外交上的努力，針對履行制裁北韓、南北韓合作等議題上定期溝通、協調」；被外界解讀為婉拒李仁榮的提議。

《韓聯社》指出，李仁榮19日預計將與中國駐韓大使邢海明會面。

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