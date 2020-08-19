台指期跌71點　分析師：明後兩天「多、空方」就會表態

▲台指期8月19日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（19）日開盤上漲28點，來到12905點，隨後持續上漲一度攻破12950點，不過這波攻勢並未維持太久，中場過後出現明顯跌幅，一路下跌翻黑，雖有一度反攻，不過上方壓力仍未趨緩，一路下跌，終場以12806點作收，下跌71點，與現貨相較，正價差27.36點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，昨日與今日雖然都有出現量增的情況，但這個量增比較不利的情況是，它均是呈現量跌收黑的情況，也就是說7月28日創歷史高點，然後開高走低、爆量長黑以來首次出現量增卻呈現下跌格局，這中間雖然也有幾次也曾出現量能慢慢往下的情況，但昨、今兩日的情況比較特別，這也顯示對多方比較不利。

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廖恩平表示，這波攻勢中，多方幾乎都是沿著月線在逐步往上攻，而今天加權指數下跌百點後，已經接近月線，意味著多方已沒有緩衝空間，接下來多方明、後兩天就必須要有比較明顯的拉抬動作，否則一旦跌破月線，就有可能讓獲利了結的賣壓出現，連帶也可能出現下跌過後的另一波減損賣壓跟著出籠，屆時也會正式宣告多頭進入休息。

另外，廖恩平也說，接下來這兩天，多、空就會有比較明顯的表態，若是多方還想要持續上攻，明、後兩天要出現帶量至少要2400、2500億以上，並且要收中紅以上這樣才能確定多方有守住月線，所以一旦多方並未守穩，讓月線跌破的話，那就意味著多方這波攻勢進入休息，將會出現比較明顯的跌幅。



