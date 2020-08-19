冬天裝冷氣更省錢？網一面倒「只是好約時間」...他點1關鍵反而虧很大

▲原PO的父母認為冬天裝冷氣應該比較便宜。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

當市場出現供過於求的情況時，價格難免會被調降，因此就有人會選擇在寒冬裝冷氣，希望能藉機省下一筆。一名網友表示，家中的冷氣已經使用了10年，因為最近有點小故障，所以打算汰換；不過爸媽卻覺得夏天都快過了，冬天再裝冷氣應該更優惠，因此原PO便好奇，「有沒有冬天裝冷氣比較好的八卦？」

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「冬天安裝冷氣」為題發文，由於他們家客廳的冷氣最近有點怪怪的，加上已經使用了10年之久，所以他便打算再重裝一台新的冷氣。

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原PO精打細算的父母得知後都覺得，反正現在已經快要9月了，等到夏天過了、冬天來了，價格應該會比現在優惠許多，能夠再省一筆。因此原PO就好奇詢問，「有沒有冬天裝冷氣比較好的八卦？」

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言表示，「沒有喔，冬天裝只是比較不用等而已，沒有比較優惠」、「就便宜一點點」、「最好還是現在這時間裝比較好，反而比較多活動」、「去年好像熱到10月」、「其實都差不多，差在需要基本安裝就好還是豪華安裝」、「有優惠要等到差不多四月」。

另外，還有網友指出，「冬天裝冷氣沒辦法測試功能，不涼你也不知道」，到時候反而吃大虧。而且除了比較好約時間外，冬天安裝冷氣根本沒有比較划算，還不如趁著現在天氣正熱，趕快換一台新的，爽爽度過今年炎夏。