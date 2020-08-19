華碩「智慧製造解決方案」　自動化工業大展首度登場

▲華碩智慧物聯網AIoT團隊首度公開展示透過人工智慧開發的瑕疵檢測與運轉機具預防保養解決方案。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）智慧物聯網AIoT團隊，今（19）日首度在台北國際自動化工業大展，公開展示透過人工智慧開發的瑕疵檢測與運轉機具預防保養解決方案，可有效協助生產線完成品質檢測，並針對廠務運轉機具異常提出預警，從源頭改善減少製程瑕疵發生，突破良率瓶頸，推動產業快速升級。

2020台北國際自動化工業大展(Taipei Int’l Industrial Automation Exhibition)一連四天在南港展覽館盛大登場，以未來工廠為展示主軸，呈現AI人工智慧應用於各級工廠的數位化升級趨勢，以及從製造到應用端的各環節軟硬體設備與智慧系統整合方案。

請繼續往下閱讀...

華碩智慧物聯網事業群全球副總裁暨共同總經理張權德表示，事業群創立初衷，是期望推動產業共同升級，面對國際競爭；持續累積經驗進行AI落地驗證，則是首要任務，而華碩AIoT團隊的終極目標則是落實「全面品質分析」，協助各產業找出提高良率的根本解答。

華碩表示，現今產業環境中，仍有許多業者利用自動化光學檢測或以人工目視進行瑕疵檢測，但兩者皆有其侷限性，例如光學鏡頭常因光線反射角度不同而遮蔽瑕疵，尤其對金屬機構零件業者而言，更是相對困難，因此一直都存在漏檢或誤判率偏高的狀況，再加上事前需準備數百至數千張不等的瑕疵照片作為資料參考，導致使用門檻較高。

至於人工目檢部分，華碩指出，除前述光線反射外，還有諸多細微瑕疵無法以人眼做科學判定與量測，同時容易產生職業傷害，這些限制均將大幅影響工業4.0彈性、速度、生產力與品質力等目標。

華碩進一步指出，團隊研發的人工智慧瑕疵檢測，不僅能針對製品表面刮傷、壓傷或髒汙進行檢測，全面性優化目視抽驗方式，還可藉由人工智慧推理工作站自動化監控，確保出廠品質，完成生產線智慧化與彈性化佈局，一舉數得。

華碩說明，過去傳統3C風扇製造業者檢測風扇品質時，也多以人耳判別，不僅需耗3~6個月不等的時間進行品檢員培訓，還會有人耳疲乏以及潛在職災風險，因而降低正確檢出率或稼動率，更重要的是所有檢驗結果皆屬人為主觀感受，無法被詳實紀錄。

華碩強調，團隊研發的人工智慧波形檢測系統，讓AI學習風扇運轉發出聲波，以快速且正確辨識風扇品質，應用在所有「動件」品質檢測，像是鋼廠內提供滾軋動力的馬達，即可運用AI監測生命週期，一旦發現人員未能察覺的異常時便發出警訊，提醒廠方安排檢修或零附件備料，避免因臨時故障造成產線停擺，並以最佳速度恢復運作生產。