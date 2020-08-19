　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

華碩「智慧製造解決方案」　自動化工業大展首度登場

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華碩智慧物聯網AIoT團隊將首度公開展示透過人工智慧開發的瑕疵檢測與運轉機具預防保養解決方案。（圖／華碩提供）

▲華碩智慧物聯網AIoT團隊首度公開展示透過人工智慧開發的瑕疵檢測與運轉機具預防保養解決方案。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）智慧物聯網AIoT團隊，今（19）日首度在台北國際自動化工業大展，公開展示透過人工智慧開發的瑕疵檢測與運轉機具預防保養解決方案，可有效協助生產線完成品質檢測，並針對廠務運轉機具異常提出預警，從源頭改善減少製程瑕疵發生，突破良率瓶頸，推動產業快速升級。

2020台北國際自動化工業大展(Taipei Int’l Industrial Automation Exhibition)一連四天在南港展覽館盛大登場，以未來工廠為展示主軸，呈現AI人工智慧應用於各級工廠的數位化升級趨勢，以及從製造到應用端的各環節軟硬體設備與智慧系統整合方案。

請繼續往下閱讀...

華碩智慧物聯網事業群全球副總裁暨共同總經理張權德表示，事業群創立初衷，是期望推動產業共同升級，面對國際競爭；持續累積經驗進行AI落地驗證，則是首要任務，而華碩AIoT團隊的終極目標則是落實「全面品質分析」，協助各產業找出提高良率的根本解答。

華碩表示，現今產業環境中，仍有許多業者利用自動化光學檢測或以人工目視進行瑕疵檢測，但兩者皆有其侷限性，例如光學鏡頭常因光線反射角度不同而遮蔽瑕疵，尤其對金屬機構零件業者而言，更是相對困難，因此一直都存在漏檢或誤判率偏高的狀況，再加上事前需準備數百至數千張不等的瑕疵照片作為資料參考，導致使用門檻較高。

至於人工目檢部分，華碩指出，除前述光線反射外，還有諸多細微瑕疵無法以人眼做科學判定與量測，同時容易產生職業傷害，這些限制均將大幅影響工業4.0彈性、速度、生產力與品質力等目標。

華碩進一步指出，團隊研發的人工智慧瑕疵檢測，不僅能針對製品表面刮傷、壓傷或髒汙進行檢測，全面性優化目視抽驗方式，還可藉由人工智慧推理工作站自動化監控，確保出廠品質，完成生產線智慧化與彈性化佈局，一舉數得。

華碩說明，過去傳統3C風扇製造業者檢測風扇品質時，也多以人耳判別，不僅需耗3~6個月不等的時間進行品檢員培訓，還會有人耳疲乏以及潛在職災風險，因而降低正確檢出率或稼動率，更重要的是所有檢驗結果皆屬人為主觀感受，無法被詳實紀錄。

華碩強調，團隊研發的人工智慧波形檢測系統，讓AI學習風扇運轉發出聲波，以快速且正確辨識風扇品質，應用在所有「動件」品質檢測，像是鋼廠內提供滾軋動力的馬達，即可運用AI監測生命週期，一旦發現人員未能察覺的異常時便發出警訊，提醒廠方安排檢修或零附件備料，避免因臨時故障造成產線停擺，並以最佳速度恢復運作生產。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲事證明確」
彰化2月起採檢無症狀者「人數超過三位數」　陳時中大動作調查
快訊／午後大雨特報來了！10縣市防雨彈　出外小心雷擊強陣風
「死亡樂園」開幕7年奪6命！遊客衝出滑梯渾身血　測試假人當場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

緯創領投AI新創　iKala獲1,700萬美金B輪投資

兆勁網通、半導體訂單暢旺　董座紀政孝：下半年營運邁大步

冬天裝冷氣更省錢？網一面倒「只是好約時間」...他點1關鍵反而虧很大

康友財報失真？黃天牧：證交所將檢討機制、全面徹查

台指期跌71點　分析師：明後兩天「多、空方」就會表態

華碩「智慧製造解決方案」　自動化工業大展首度登場

卜蜂雲林飼料新廠今年底可望投產　力拚全年獲利再創新高

今年最大成屋融資專案　凱基銀完成興富發百億聯貸案

贏台灣50＆台灣高股息！3分鐘圖解「公司治理100指數」　挑到績效最好公司

誠品下半年再關三間店　將與裕隆合作開出大型購物商場

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

《以家人之名》凌霄、子秋離開..尖尖被窩哭　宋威龍：等妳長大，我們一輩子在一起好不好

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

2歲女童遭無照吊車追撞卡輪下 孕媽光腳狂奔呼救...送醫仍不治

驚悚畫面曝！大貨車內輪差險奪她命　原來死神可以這樣揮刀

田馥甄沙漠拍攝差點被風吹走　不小心自爆「胸部這麼...」

緯創領投AI新創　iKala獲1,700萬美金B輪投資

兆勁網通、半導體訂單暢旺　董座紀政孝：下半年營運邁大步

冬天裝冷氣更省錢？網一面倒「只是好約時間」...他點1關鍵反而虧很大

康友財報失真？黃天牧：證交所將檢討機制、全面徹查

台指期跌71點　分析師：明後兩天「多、空方」就會表態

華碩「智慧製造解決方案」　自動化工業大展首度登場

卜蜂雲林飼料新廠今年底可望投產　力拚全年獲利再創新高

今年最大成屋融資專案　凱基銀完成興富發百億聯貸案

贏台灣50＆台灣高股息！3分鐘圖解「公司治理100指數」　挑到績效最好公司

誠品下半年再關三間店　將與裕隆合作開出大型購物商場

快訊／今天第6起！　台東規模4.2地震

9月3日之後可連線香港看愛奇藝！NCC：台灣觀眾不需翻牆

何振盛／黎智英求仁得仁

快訊／李眉蓁碩士學位沒了！3外審委員認「抄襲事證明確」

美神盾驅逐艦通過台灣海峽　解放軍：海空兵力全程跟蹤監視！

「台灣輸出病例」連環爆！張上淳「有疑慮」：案例不在自己手上

台商設廠、外資持續加碼台灣　汐止、南港廠辦需求最火熱

2052人口跌破2000萬　朱立倫籲：鬆綁外國人工作、投資移民門檻

美承認台灣是獨立國？　黃智賢：台灣最後的下場「就這樣」

越捷航空祭出3元起農曆新年機票　即起限時4天開搶

水上樂園噁男長相曝光！　拉扯比基尼「犯罪過程」全都錄

財經熱門新聞

愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路　陸資影音平台禁來台

康友董座失聯　謝金河驚財報是假的

小資女28歲「存款不到兩萬」！網見總資產傻了

富邦人壽資產總額突破5兆

月薪25萬住台北！他曝超樸實生活

快訊／基本工資調高！　月薪多200元增至2萬4000、時薪多2元至160

「愛奇藝專法」9月初上路　代理商董座曝「最慘狀況」

一張圖讓你懂ETF人氣排行

康友害死KY股？　一文告訴你什麼是KY股

兩個月激省500元！達人授「4節電妙招」電費砍一半　冷氣狂吹也不怕

快訊／蔡伯府開620萬支票遭退票　寒舍重訊公告：與公司營運無關

UberEats狂拍廣告卻不免運　網：定位有差

6檔高股息ETF大比拚

顧小孩就有2.5萬！網看傻：小孩是誰的？

更多熱門

相關新聞

華碩電競筆電傳銷售佳績　6月市佔稱霸歐洲、中東及非洲地區

華碩電競筆電傳銷售佳績　6月市佔稱霸歐洲、中東及非洲地區

華碩（2357）今（18）日宣布，根據知名市調公司最新統計資料顯示，旗下搭載NVIDIA GeForce RTX系列顯示卡的高階電競筆電，以超過三成的平均市佔，連續11個月稱霸整體歐洲、中東及非洲市場。

買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」　網驚呼：提早開門

買新手機外拍驚見「鬼月專屬色」　網驚呼：提早開門

華碩啟動第二屆AICS博士生計畫　搭建人工智慧產學深層合作平台

華碩啟動第二屆AICS博士生計畫　搭建人工智慧產學深層合作平台

華碩ZenFone 7來了！　預計將在8/26舉辦線上發表會

華碩ZenFone 7來了！　預計將在8/26舉辦線上發表會

東森自然美攜手華碩、北醫首創AI大數據運用

東森自然美攜手華碩、北醫首創AI大數據運用

關鍵字：

華碩智慧製造解決方案自動化工業大展

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

今年的鬼特別兇！　「超雷8大禁忌」母湯犯

失聯工讀生不幸過世　統一獅派人協助

郭書瑤深夜「緊身低胸」肉貼眼鏡男新歡！恩愛牽手被帶回家

搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

彰化遭政風調查　台大教授：台灣怎麼了

央視：一旦武統「首戰即終戰」

板橋299元吃到飽爽嗑燉飯、義大利麵

館長再南下出庭　傳兩證人說法是聽說

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

水上樂園再爆猥褻！她獨玩大海嘯「下體遭狂摳」

即／越南新增1例台灣入境確診

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

「彰化醫師群」怒發聲明：衛生局犯了滔天大罪？

更多

最夯影音

更多
《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話

《婆婆花絮》楊銘威即興台詞引眾怒　鍾欣凌巴下去...黃姵嘉直接飆髒話
尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

尷尬癌爆發！11種常見丟臉瞬間 車窗當鏡子、撞衫還硬要裝麻吉

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《我的婆婆》鍾欣凌、許傑輝車震遭檢舉　遇「這種」鄰居...聽完整肚子火!!!

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

《以家人之名》張新成一哭心跟著碎了　賀子秋「要一輩子守著李家」李爸暖心開導

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

小嫻認了「與金剛交往中」　經紀人曝交往時間點：給予祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面