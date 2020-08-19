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卜蜂雲林飼料新廠今年底可望投產　力拚全年獲利再創新高

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▲台灣卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣卜蜂董事長鄭武樾。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

飼料及肉品大廠卜蜂規劃於雲林打造飼料新廠，可望於今年底投產，法人分析表示，今年以來豬價有撐，加上加工食品銷售熱度不墜，看好卜蜂第三季有機會再優於第二季，預估全年EPS突破5元，可望挑戰去年5.46元歷史新高紀錄。

依據財報，卜蜂去年EPS達5.46元創公司上市以來新高，扣除約1.3元來自業外處分不動產的一次性挹注後，本業約達4.16元；今年第二季單季EPS 1.74元亦創下單季歷史次高、並為本業獲利最佳表現，推升上半年累計EPS達2.61元、優於去年同期的2.36元。

請繼續往下閱讀...

針對近期營運表現，卜蜂董事長鄭武樾表示，今年第二季豬價、雞價與蛋價均佳，受到新冠肺炎疫情衝擊，歐美肉品屠宰廠人員染疫關閉，導致台灣進口豬肉與雞肉的量較往年減少，有助豬、雞肉價格穩定，加上自身飼養成績不錯，讓卜蜂繳出亮眼獲利成績單。

看好後疫情時代在家用餐趨勢，卜蜂今年特別著重加工食品業務，積極發展電子商務及直銷通路，雖然目前電商佔比仍低(不到5%)，但鄭武樾表示，電商業務今年以來的成長性均佳，可望成為新一波挹注營運表現的動能。

展望後市，鄭武樾指出，外在大環境包括中美貿易戰、非洲豬瘟、新冠肺炎疫情發展，以及中國大陸內部的水災，恐對穀物供給造成影響，在營運的操作上須審慎處理，但他預估穀物價格可望相對平穩，定調今年卜蜂的營運基調為「在逆境中求生存」。

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