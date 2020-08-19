電影院前排座位驚見「男女深情交疊」！　紅外線監視器全程拍下

▲英國一間電影院拍攝到一對男女上演「限制級畫面」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國一間電影院發生一起尷尬事件。一對男女來到空蕩蕩的影廳內，趁著四下無人，竟然直接在前排座位上做愛，但是，他們似乎沒有發現前方有一支紅外線監視器，激情過程全被捕捉下來，在社群媒體上流傳。

根據《太陽報》，一對大膽的男女性慾高漲，男方坐在前排座位，女子從腰部以下都是赤裸的，以騎乘姿勢坐在對方身上，兩人直接在電影院上演「限制級畫面」。由於影片中沒有出現其他人，推測當時整間影廳內空無一人，他們才會做出這種行為。

They're completely unaware of the security camera! 由 The Sun 發佈於 2020年8月18日 星期二

據悉，事發電影院是在防疫封鎖解除以後才重新開張，預估發生在過去6周以內。這段影片被上傳到社群媒體上，文字說明寫著，「這是誰做的？你們這些人都不覺得自己會被抓到。我們會檢查監視器的，親愛的！」，在推特上已累計170萬次觀看。

影片在網路上引發熱烈回應，許多人在留言處貼出迷因嘲諷。網友們紛紛留言表示，「我在電影院裡可能也會有幾個鏡頭」、「也許他們知道有監視器，但他們不在乎」、「前排！我替他們感到緊張」、「好噁，那可能是你下次的座位，好噁！」

►「契爾氏激光極淨淡斑精華」限時免運超殺價！