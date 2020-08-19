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義大利64％年輕人住家裡　法院認證：父母「不必再養成年子女」

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▲義大利羅馬最高法院。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利羅馬最高法院裁定，父母不必再替成年子女提供經濟支援。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

義大利首都羅馬（Rome）最高法院裁定，即使年輕人尚未經濟獨立，仍無法擁有自動從父母那裡獲得經濟支援的權利。法官吉安科拉（Maria Cristina Giancola）表示，父母的金援「不可能無期限持續」，成年子女必須找出自立更生的方式，找不到理想工作也絕對不是藉口。

CNN報導，義大利一名35歲的兼職音樂老師表示，僅有2萬歐元（大約新台幣70萬元）的年收入，難以負擔生活費用，希望仍可得到父母的經濟支持。托斯卡納（Tuscany）一名法官做出第一次判決，裁定原告有權每月從父母那裡獲得300歐元（大約新台幣1萬元）的零用錢，但如今已經被最高法院推翻。

法官吉安科拉表示，雖然在義大利法律體制內，對於擁有身體或精神缺陷的孩童賦予特殊保護，但如果不是上述情況，父母的經濟支持「不可能無限期持續」。她指出，難以找到符合專業期待的工作，不該成為藉口，「成年子女在任何情況下都必須積極尋找一份工作，確保獨立生計與生活」。

據悉，最高法院7月就做出上述裁定，替這一樁長達5年的官司下句點，但判決結果直到14日才向大眾公開。

根據義大利國家統計研究所（ISTAT）於2019年的研究，國內18歲至34歲的年輕人之中，高達64.3％仍與父母同住，其中僅36.5％是學生，38.2％擁有工作，23.7％仍在尋找工作。另外，15歲至24歲年輕人的失業率大約是30％。

成年子女依靠父母金援的現象在義大利非常普遍，前總理蒙蒂（Mario Monti）甚至取了bamboccioni，也就是「大嬰兒」的暱稱，形容這一群30多歲卻仍住在家裡的年輕族群。

義大利婚姻律師協會主席加薩尼（Gian Ettore Gassani）非常贊同這次判決，形容「這是一種文化和教育範例」，可以鼓勵年輕人「靠著自己的雙腿走出一條路」。他提到，類似的案件還有數十萬件，1/3離婚案件與成年子女的經濟支持有關，法院「已經設置一些限制，避免40多歲的子女總是永無止盡要求金援」。

加薩尼引述法國、西班牙的類似數據指出，「義大利不是唯一一個遇到成年子女提出這種要求的國家，但（情況）絕對是最糟糕的」。他說，「義大利年輕人必須更加勇敢，找到冒險的意志。但如果你媽媽每天替你端一杯咖啡到床上，那就很難做到了」。

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