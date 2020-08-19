曾把槍口對著「反種族主義示威者」！　白人夫婦將現身共和黨全代會

▲示威者6月底靠近聖路易市（St. Louis）一棟豪宅，白人夫婦婦馬克（Mark McCloskey）與帕特里夏．麥克洛斯基（Patricia）持槍衝出來警告。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國今年爆發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威，密蘇里州聖路易市（St. Louis）夫婦馬克（Mark McCloskey）與帕特里夏．麥克洛斯基（Patricia）於6月因持槍對著示威者，引發軒然大波。根據17日最新消息，他們將出席下周的共和黨全國代表大會，發表演說，支持川普。

綜合《華盛頓郵報》、《衛報》與CNN等外媒報導，共和黨下周將舉辦全國代表大會，提名川普成為總統候選人。川普證實將在白宮發表演說，引發關注，麥克洛斯基夫婦可能現身的消息，進一步掀起爭議。

這一對白人夫婦6月底時持著武器站在自家豪宅外，槍口指著正要前往市長官邸的示威者500名示威者。馬克舉著突擊步槍，帕特里夏拿著手槍，兩人臉色凶狠，意圖警告抗議群眾別靠近住宅，挨批種族歧視。

▲麥克洛斯基夫婦挨批種族歧視，7月遭指控「非法使用武器」。（圖／路透）



麥克洛斯基夫婦都是律師，7月底被指控E級重罪「非法使用武器」。馬克自稱是「暴徒」行動的受害者，當時是因擔心人身安全，才會站出來防衛妻子、住宅與家園，「我不在乎他們是什麼膚色，也不在乎他們的動機。我被嚇壞了，我被攻擊了。」

麥克洛斯基夫婦的遭遇引發右派人士反彈。川普發布推文聲援，白宮新聞秘書麥肯尼（Kayleigh McEnany）也引述總統說法指出，「發生在麥克洛斯基身上的事情絕對是很荒謬的」。密蘇里州的共和黨籍州長帕森（Mike Parson）稱此指控「令人憤怒」，該州參議員霍利（Josh Hawley）也呼籲發起民權調查。

負責該案的檢察官加德納（Kim Gardner），同時也是聖路易市第一名非裔巡迴律師，因此收到死亡威脅。她以19、20世紀3K黨的戰術「夜騎」（night ride）來形容自身遭遇，「一名總統參與其中……這非常可怕」。

▲共和黨下周將舉行全國代表大會。圖為川普在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）造勢。（圖／達志影像／美聯社）



根據右翼新聞網站《布萊巴特新聞網》（Breitbart News），前卡溫頓天主教高中（Covington Catholic）學生桑德曼（Nick Sandmann）、波特蘭示威罹難者父親安德魯．波拉克（Andrew Pollack）、反墮胎運動者強森（Abby Johnson）、南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）與前阿拉斯加州州長帕內爾（Sean Parnell）也將出席共和黨全國代表大會，發表演說。此消息獲得川普陣營發言人與一名共和黨官員證實。

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