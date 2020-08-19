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誠品下半年再關三間店　將與裕隆合作開出大型購物商場

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▲誠品生活台北捷運店。（圖／記者屠惠剛攝）

▲誠品生活台北捷運店。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經貿，誠品生活今（19）日宣佈下半年將再關閉三間門店，重新調整展店策略，未來從小型社區店到後續與裕隆合作將開出的大型購物商場，預期連鎖而不複製的經營模式，將迎來新一階段的突破。

面對疫情後的新消費趨勢，未來已不再是過去的延伸。誠品生活董事長吳旻潔在今年五月的股東會曾預告今年將積極進行體質調整，果斷關閉不具經營效益的通路，重新進行資源配置。

請繼續往下閱讀...

誠品生活調整經營體質，根據「未來性、獲利性、公共性」三項指標，將再計畫性關閉三間門店，包含將於 8 月 23 日結束營業的中壢 SOGO 店、8 月底結束營業坪數最小的 69 坪捷運書店與預計營業至10 月底的東湖店，除敦南店外規模多為小型店點，加總合計 營業面積其實僅佔總營業坪數約 3%，屬於疫情當中開源節流計畫裡的費用節約項目。

誠品生活於 2020 年完成8至10 家計畫性關店後，預計在2021年輕盈啟程，配合新開發的電商平台上線開啟新一波展店。

誠品生活除了已持續默默佈局近三年的全通路計畫，目標是成為台灣民眾「閱讀與生活的全通路平台」，亦將於下半年更新更完善的會員制度與 APP 數位服務，「希望誠品生活近 250 萬名的會員，在明年開始就可以有感體驗誠品生活全通路的服務。」吳旻潔說。

另外，已於今年 4 月得標續約經營的台北車站 K 區站前店，與既有 M 區捷運店合計將近 7,700 坪的營業空間，亦將於第四季後進行局部改裝，日前備受關注將於 8 月底結束的 M 區捷運書店其實僅約 69 坪空間，未來將整合融入 K 區站前店經營，持續提供讀者與差旅過客優質的服務。

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