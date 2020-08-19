議員爆三倍券有假遭檢警查辦　警政署：爆料內容不符事實

▲警政署19日針對台南市議員爆料假三倍券遭社維法送辦做出說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國民黨台南市議員王家貞、李中岑上月爆料坊間出現假三倍券，事後遭台南地檢署約談。行政院長蘇貞昌18日指出，民代在三倍券未開始兌換就稱有假，釋放假訊息帶頭作亂，移送法辦剛好而已。對此，前國民黨立委孫大千批評，台灣現在是正式成為「警察國家」嗎？

對此經濟部19日說明：三倍券兌領從7月23日才開始，與議員爆料實際情形不符，請民眾切勿聽信及轉傳任何不實消息。警方表示：台南地檢署傳喚當事人到案說明，認為其散播的訊息，可能已違反社維法第63條第1項第5款，檢察官遂請南市警局依社會秩序維護法查辦，並移送法院簡易庭裁處。

警政署19日中午呼籲，民眾如發現不法事實，應向司法機關告發，而非未經查證就召開記者會，造成社會大眾誤解及恐慌，因不實訊息或謠言明顯危害社會、國家或個人乃至民主法治甚鉅。

警政署說，加上網路資訊科技進步，謠言傳播速度快，不實資訊危害迅速深遠，全台警方仍將依行政院「假訊息3要素」要領查察是類案件，以杜絕假訊息散布，確保社會秩序安寧。

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