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基本工資調漲將導致「物價上漲」？　學者：市場機制決定

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▲入選必比登人潮多一倍！一甲子餐飲中午外帶要等1小時　焢肉飯必吃。（圖／記者黃士原攝）

▲學者認為基本工資調漲，物價也不一定會跟著漲。（示意圖／記者黃士原攝）

記者余弦妙／台北報導

基本工資確定明年將調漲，月薪由2萬3800元調升至2萬4000元，時薪則由158元調升至160元，漲幅皆是歷年來最低，對此，外界不禁擔心基本工資上調是否有物價上漲疑慮。專家學者認為，這次調幅較低，且疫情影響仍在，物價不太可能上漲。

中央大學經濟系教授吳大任分析，調漲基本薪資確實會有物價調漲的顧慮，但是這次的調幅相當小，個人認為這樣的調幅並未有實質上的變動，雖然說不管怎樣都有可能面臨業者將這樣的調幅轉嫁到消費者身上的疑慮，不過就以目前整體狀況來看，新冠肺炎疫情影響仍存在，雖然內需有回溫，但仍未恢復到過往的榮景。

請繼續往下閱讀...

因此，吳大任說，在經濟情況還沒恢復到先前情況之下，若是業者在這時間點調漲不見得是很好的時機點，因為目前的狀況就是「生意不佳」若是調漲恐怕更難上消費者上門，所以說不必太過擔心物價飆漲情況。

台經院院長張建一表示，這次的基本工資調漲幅度是歷年來最低，在調漲幅度這麼小的情況之下，對於企業來說也影響不到很大，對於物價影響也不會很大，主要是現今已經是全球化時代，物價影響的因素已經不會單就薪資狀況導致。

張建一更提到，再加上目前整體經濟復甦力道也尚未完全恢復，僅是小幅度攀升，因此業者若是在此刻漲價，只會讓消費者更加不敢消費，在加上基本工資是為了照顧弱勢邊際勞工而存在的，大多數人都並未因基本工資調升而受惠，在疫情也未獲得控制之下，需要衝刺消費時刻，若是漲價也可能會被其他未漲價業者搶走生意
，因此，物價上漲與否都還是要回歸到「市場機制」去決定。
 

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