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台股失守5日、10日線！台積電、聯發科跌逾1%　指數跌93點收12778點

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12778點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股近期籠罩在華為禁令影響下，今 (19) 日以小漲 32點開出，站回 12900 點大關，不過午盤後受電子族群轉趨疲弱，指數翻跌，且跌幅不斷擴大，終場收在12778點，下跌95點或0.73%，成交量2536.85億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 427.5元作收、下跌1.27%；鴻海（2317）以79.3元作收、下跌0.63%；股王大立光以3725元作收、上漲0.27%。

請繼續往下閱讀...

其他大型權值股除了大立光、富邦金上漲，中華電收平盤外，其餘都下跌。

弱勢族群仍集中受華為禁令影響族群，其中，市場認為記憶體廠出貨恐受影響，南亞科、華邦電跌幅都超過 5%，旺宏也跌逾 3%，太陽能族群也漲多拉回，達能遭打入跌停。

今日上市類股漲跌互見，其中，造紙類股表現最好，上2.15%，表現較差為電機類股，下跌1.06%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日由紅翻黑主要是受到電子股拖累，指數也失守五日、十日均線，KD值出現交叉向下，且RSI也跌破50，整理來看偏向整理、漲多拉回的格局。

展望後市，簡伯儀建議，台股長期多頭趨勢不變，但短期均線跌破，拉回整理、回測月線支撐，建議投資人操作上保守觀望為主。

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