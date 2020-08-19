台灣提前至今年面臨人口負成長　2025年邁入高齡社會

▲少子化越來越嚴重，國發會預估2025年台灣將邁入高齡社會。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

國發會公布最新2020年至2070年人口推估，台灣總人口將於今年正式轉呈負成長，其中新冠肺炎疫情導致遷徙到台灣的人口減少，也是原因之一；並預估5年後（2025年）我國將進入超高齡社會（65歲人口占比超過20%），較前次推估提前1年。

國發會指出，為掌握我國未來人口變動趨勢，每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡及遷徙等相關統計，辦理未來50年人口推估，以供各界及相關部會參考運用。

請繼續往下閱讀...

首先，國發會根據本次推估發現，總人口將於今（2020）年開始轉呈負成長，較前次推估提前2年，主要是因今年出生數將低於死亡數，人口開始呈現自然減少，且因國際遷徙為主的社會增加，今年以來受COVID-19疫情影響，將罕見呈現負值，無法彌補自然減少之人數。

另外，國發會也發現，隨0-14歲幼年人口下降，加上我國醫療水準提升，國人壽命延長，65歲以上老年人口占比將相對提高，預估5年後，也就是2025年我國將進入超高齡社會（65歲人口占比超過20%），較前次推估提前1年。

而人口紅利期間則是延至2027年，較前次推估延長1年。人口紅利係指青壯年人口（15-64歲）占總人口比重高於66.7％，工作年齡人口相對其他年齡層充沛，有利經濟發展。

國發會主委龔明鑫表示，為因應我國人口結構變遷趨勢，行政團隊已由提升生育率、強化勞動力結構、高齡化調適等三大面向著手，第一，落實「0至6歲國家一起養」政策，並由青年薪資、就業、住宅等多面向著手，建構完善生養環境；第二，強化育才與攬才，鼓勵中高齡就業，以充裕勞動力，並提升整體生產力；第三，因應高齡者多元需求，建構共融自主的高齡社會。