能用電視開會！Google Meet推超狂功能　主持、參加講座都行

▲Google Meet可在電視上支援Chromecast設備。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎在全世界肆虐，使得視訊會議成為不可或缺的工具之一。Google於週二（18日）宣布，即日起Google Meet可在電視上支援Chromecast設備以及Chromecast內建設備，好比Android TV、智慧電視等。

Chromecast上的Google Meet只能透過桌電、筆電上的Chrome瀏覽器工作，因為運作時，仍會用到機器中的鏡頭、麥克風和音頻，而會議本身只是被投放到電視或其他顯示器上，也可以用更大的顯示器觀看。

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Google表示，當用戶要加入會議時，「投射會議」按鍵將顯示出來，用戶可以選擇想投放的設備；另外，也可以在會議中的按「⋮」鍵做選擇。

Google指出，越來越多人將時間花在家裡，而Google Meet提供與家人、朋友、同事和其他人保持聯絡的機會。許多學校開始遠距教學，而此服務可為老師和學生提供新的學習環境。在Chromecast上用Google Meet開會，可以主持、參加會議、與同學聯絡、報告合作甚至參加講座。

隨著在家上班的機會增加，Google Meet為員工提供企業級解決方案，用戶能隨時聯繫和做報告，它可以改變平常的環境，員工可以在客廳的電視螢幕上一邊喝咖啡，一邊享受早晨的會議。

雖然Google不能保證每台設備都有完美的性能，但這仍是方便的選擇，這項功能將能讓Google Meet與Zoom或Microsoft Teams等在競爭中勝出。