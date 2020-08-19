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「踩30孩童」當人體地毯！陸大使行徑惹議　當地議員：迎賓儀式

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新任中國駐吉里巴斯大使唐松根接受吉里巴斯迎接，走在孩童俯臥的「人體地毯」上，相關照片引發軒然大波。（翻攝自Michael Field推特）

▲新任中國駐吉里巴斯大使唐松根接受吉里巴斯迎接，走在孩童俯臥的「人體地毯」上，相關照片引發軒然大波。（翻攝自Michael Field推特）

圖文／鏡週刊

中國大使出任吉里巴斯的一張照片竟引發軒然大波！新任中國駐吉里巴斯大使唐松根3月派駐該國，近期下機的畫面流出，卻驚見唐松根沿途踩在當地孩童的背上。儘管事後有人指出這是當地部分島嶼的歡迎儀式，不過也有人批評此舉形同中國把世界踩在腳下。

去年9月與台灣斷交的太平洋島嶼國家吉里巴斯共和國，驟然投入中國懷抱，而親中總統馬茂（Taneti Maamau）亦於今年大選中成功連任。中國外交部今年3月指出，中國派遣新任駐吉里巴斯大使唐松根拜會總統兼外長馬茂，稱會基於兩國關係推動各領域的合作。

新任中國大使唐松根今年3月拜會總統兼外長馬茂。（翻攝自中國外交部官網）

▲新任中國大使唐松根今年3月拜會總統兼外長馬茂。（翻攝自中國外交部官網）

唐松根3月赴吉里巴斯走馬上任，不過該張照片則是於近期在網路上流傳，進而引起正反意見的爭論。據澳洲《ABC》報導，上週末流出一張唐松根下機後的照片，唐走在一條約有30多名男性孩童俯臥地上建構而成的「人體地毯」，另由2名女性攙扶走過，爭議照片曝光後立刻掀起網路討論風潮。

當地議員Tekaiara指出，照片中是一種表達最高崇敬之意的儀式，「這是個非常特別且獨有的文化」、「這是一個島上的文化，一旦長者決定了就沒有人能反對」。另外有自稱當地居民的網友表示，最初曝光該照片的人並未詳細解釋儀式背後代表的意涵，「它可能會被其他人誤會」，還有人稱該儀式常見於婚禮上，但並非全國通用，通常為男方家族成員趴在地上，讓姻親從他們身上走，代表歡迎之意。

有網友解釋，該儀式為部分島嶼特有的文化，並非全國通用。（翻攝自Katerina Teaiwa推特）

▲有網友解釋，該儀式為部分島嶼特有的文化，並非全國通用。（翻攝自Katerina Teaiwa推特）

不過並非所有人對此照片持正面看法，一名自由新聞記者就指出，「人們非常生氣，甚至有人因此感到沮喪與尷尬」。曾與前總統有合作的Rimon受訪直言，過去台灣大使也曾拜訪過同一島嶼，但「從未見過台灣大使有同樣的歡迎儀式」，另外也有不少外國政要都對此感到震驚。其中一名美國軍官則大呼無法想像，直言沒有人或國家可以接受在孩童的背上走路，狠酸感謝中國大使讓他大開眼界。

美國太平洋群島軍官大呼無法想像，直言沒有人或國家可以接受在孩童的背上走路。（翻攝自Constantine Panayiotou推特）

▲美國太平洋群島軍官大呼無法想像，直言沒有人或國家可以接受在孩童的背上走路。（翻攝自Constantine Panayiotou推特）

針對該張爭議的照片，有網友表示，吉里巴斯為了迎接新任大使，竟讓一群孩童面朝下任由大使踩在他們的背上，諷刺的是他們的國歌「Teirake Kaini Kiribati」竟是指「站起來吧，吉里巴斯」。另有網友諷刺中國大使此舉，無異於是展現了帝國殖民主義下的大國風範。

該網友對此照片相當不以為然，直言此行為與其國歌相違背。（翻攝自Michael Field推特）

▲該網友對此照片相當不以為然，直言此行為與其國歌相違背。（翻攝自Michael Field推特）


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