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朋友借錢買聯發科！套牢在720元「很想死」...他PO文求助該怎麼幫

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▲聯發科，聯發科技，蔡明介，5G，5G晶片。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯發科股價雖然在18日打到跌停，不過里昂證券卻認為，聯發科目標價可望上攻1200元。（圖／記者姚惠茹攝）

實習記者周依儒／綜合報導

IC設計龍頭聯發科（2454）曾在7月28日站上波段新高763元，近日因美國擴大對華為禁令，市場擔心身為供應鏈的聯發科無法順利供貨，股價在18日以617元跳空跌停開出，盤中雖一度打開，終場仍鎖回跌停價。今（19）日聯發科股價雖出現止穩，但終場仍下跌8元收609元。

聯發科股價從波段高763元跌至今日的609元，歷經了一場震撼教育。18日就有網友在PTT發文求助，表示自己朋友剛剛約吃飯說「很想死」，因為他前幾個星期聯發科買在720元，「重點是去借錢，還把孩子學費押下去，以為可以賺個十幾萬出場，現在套牢了...」，因此想問網友們該怎麼幫他。原PO還在留言處補充說明，「10萬是他的本金，60萬貸款來的...」。

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▲網友發文求助。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文求助。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少網友認為玩股票心臟要夠大，「才跌一天而已就受不了，不要玩股票比較好」、「只能幫他挑好睡的公園」、「認賠出清啊，然後賣掉就漲回去」、「買一張還要借錢是要怎麼攤平= = 認賠唯一解」、「跟他說會幫他照顧老婆孩子」、「只能認賠」、「本金只有10還敢生孩子借錢買股」、「不趕快認賠真的連養老金都賠掉」、「賠10萬而已 當作新買的機車被偷就好」、「沒有最壞的打算跟人家玩什麼股票」、「貸款玩股票到底」、「根本是賭博」、「借錢買股真的離遠點」等等。

不過也有不少網友緩頰，「聯發科這種好公司不用怕，抱好就對了」、「攤平啊，總會有漲的一天吧」、「過幾天就反彈了」、「聯發科不是沒有基本面吧，有需要這麼害怕嗎」、「會到800放心，我成本730、15張都沒在怕了」。

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