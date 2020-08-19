日推魔法陣防飛沫隔板　號稱「魔法結界保護你」超中二！

▲日本推出超中二魔法陣防疫隔板。（圖／取自匠工藝）



記者王佩翊／編譯

日本一間專門推出魔幻武器造型塑膠製品的公司日前推出「魔法陣防飛沫隔板」，主打「藉由魔法結界，保護消費者不受病毒感染」。不過業者隨後也貼心提醒，該產品之所以可以防止飛沫，僅是因為它是一片壓克力板，並沒有實際魔法效力。據悉，這片直徑約60公分的魔法陣壓克力隔板厚約3毫米，但一片就要價15000日幣（約新台幣4165元）。

日本這間塑膠加工所「匠工藝」專門製作魔幻武器造型的塑膠製品，經常推出一些搞笑塑膠製品，如今這間公司更是搭上防疫風潮，推出「魔法陣防飛沫隔板」。該公司更在官方推特上搞笑表示，這個魔法陣隔板，可以透過建立起的結界，保護消費者不受病毒侵害。

▲魔法陣防疫隔板直徑長達60公分。（圖／取自匠工藝）



事實上，匠工藝先前曾經推出簡易版的防飛沫隔板，當時一片只要2900日幣（約新台幣805元），如今推出「高價精緻版」的魔法陣隔板，一片要價15000日幣（約新台幣4165元），雖然是先前的5倍，但是才公開沒多久，瞬間就引發網友熱烈討論，匠工藝的名字更是登上日本推特趨勢排行榜的第二名。

產品消息曝光後，網友留言表示，「如果可以安裝風壓感應器跟音量感應器，還可以發光的話就更好玩了」、「不知道可不可以推出有不同顏色LED燈的版本，想要魔法陣會發光」、「如果魔法陣會發光，還會旋轉的話那就更酷了」等。

▼魔法陣隔板要價1萬5日幣。（圖／取自匠工藝）

