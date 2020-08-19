長榮海運六月單月每股賺0.35元　法人看好七、八月旺季表現

▲長榮海運旗下長信輪為12,000 TEU級貨櫃輪，現在配置於長榮海運的遠東-美國東岸航線。（圖／長榮提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮海運應證交所要求，發佈六月單月自結稅後獲利20.16億元，單月每股稅後純益（EPS）為0.35元，法人分析指出，長榮第二季單季稅後EPS為0.66元，六月單月已佔第二季獲利比重的53%，而七、八月為貨櫃航運最旺月份，看好長榮海運後市表現。

近期油價處於低檔，以遠洋航線為主的長榮海運獲利報喜，第二季營收為438.7億元，雖年減6.9%，但稅後純益31.9億元，創下2017年第3季以來新高，每股稅後純益（EPS）為0.66元，上半年合計稅後純益為27.5億元，EPS為 0.57元。

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法人分析指出，往年七至十月為貨櫃航運旺季，七月及八月是貨櫃航運最旺月份，季節性強於六月，亦即七、八月的貨量通常會高於六月，加上七、八月SCFI貨櫃綜合運價都高於五月或六月，看好長榮海運七月及八月的單月EPS可能更高。

依據Alphaliner預估，2021年市場預計新增運能2.8%，貨量增長6.8%，市場供需差距逐步縮小中。長榮海運表示，2020年6月至 2022年底將有63艘新船(含自有及租入)待交付，預計運能將增加529,000 TEU，挹注營運表現可期。

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