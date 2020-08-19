想脫單結婚？換新車？　合庫推線上信貸專案　利率1.5%起

▲合庫銀行推線上申貸專案，額度最高200萬元、利率1.5%起。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

想脫單結婚？換新車？裝修房子？投資賺錢？合庫推出「金好貸」線上申辦信用貸款優惠專案，提供20歲以上的民眾，不需要臨櫃申辦，只要在「合庫行動網銀APP」點選「線上櫃台」就可以申貸完成，優惠利率最低1.5%。

合庫銀行表示，為了提供便捷的數位金融服務，持續優化官方網站、網路銀行及行動銀行，並積極提供以客戶導向為需求的創新服務功能，讓客戶消費、繳費理財更加方便與安全，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾減少外屋、在家使用金融更具的比重大幅提升，因此合庫發展「e指申貸平台」處理貸款申請案件，「線上申辦」24小時服務不打烊。

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合庫針對線上申貸推出「金好貸」信用貸款優惠專案，提供20歲以上的本國民眾無需親臨銀行，不限合庫既有客戶，只需備妥手機及雙證件，運用多元化認證方式，於「合庫行動網銀APP」點選「線上櫃台」，即可申辦信用貸款，免出門輕鬆貸，在家即可e指完成，優惠利率最低年息1.5%起。

合作金庫「金好貸」信貸優惠專案，申貸手續簡便，最高可貸200萬。免出門輕鬆貸，e指即可實現心的夢想，日後又有270家國內銀行通路最多的分行提供便捷迅速的服務、快速又方便。