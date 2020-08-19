許勝雄：基本薪資調漲「企業OK」　 政府要準備紓困4.0面對Q4嚴峻寒冬！

▲三三會理事長許勝雄。（資料照片／記者余弦妙攝）

記者吳佳穎／台北報導

基本工資拍板明年起微幅調漲，三三會理事長許勝雄今（19）日表示，企業應該是OK的，可以接受。整個大環境變化，企業要跟員工共同努力面對，企業界適當提高員工薪資，員工也能體恤企業，大家都能接受。不過，對於今年第四季經濟情況，他認為是嚴峻寒冬，政府要有紓困4.0準備。

三三會今日舉辦例會，在會前，理事長許勝雄表示，雖然基本工資調漲，連同勞健保費率提升，會讓企業界增加30幾億的費用；但企業本來就會照顧同仁，這是應該要做的事。

請繼續往下閱讀...

許勝雄表示，新冠肺炎（Covid-19）對經濟有長期影響，不少國家解封後，疫情又捲土重來，所有國家都要花時間調整平衡。以台灣來說，初期生產體系受中國大陸、東南亞封城影響，人力市場受到衝擊，再來又因歐美消費市場受到影響。工商界普遍認為，第四季狀況嚴峻。

對於工商界有人呼籲「再發5000元振興券」。許勝雄認為，這是政府要考慮的事，的確要有準備。

他說，第二、第三季，半導體、電子零件因為疫情帶來工作地點改變，有臨時消費，讓企業多了一些急單，還能有正成長；但石化、機械等其他產業卻是負成長。未來急單消化完，經濟環境就會比較嚴峻。目前看，整個經濟行為並沒有上來，第二季美國經濟衰退32.6%，新加坡也衰退42.9%，日本衰退2成多。他呼籲，政府要為第四季紓困做準備，台商目前也在全球其他地區布局，盼企業成長能永續。