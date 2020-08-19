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阿姨破門驚見3具遺體！　16歲男沉迷大逃殺遊戲...舉槍射殺媽媽和妹妹

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記者李振慧／綜合報導

泰國董里府近來發生一家三口一同喪命的血案，死者分別為45歲母親、16歲兒子以及14歲女兒，3人全都因為中槍身亡。警方初步調查發現，凶嫌很有可能就是16歲死者，沉迷電玩遊戲的他疑似不爽媽媽偏心，竟然對自己家人下毒手後輕生。

當地警方接到報案後，在現場發現45歲女子拉塔納普(Tantara Rattanaphong)與2名兒女中槍身亡，死亡時間已經超過12小時，並找到一把.38口徑手槍，由於手槍被16歲死者握在手中，並在他口中找到子彈發射痕跡，初步懷疑他持槍射殺母親與妹妹後也跟著輕生，事發當時由於擔任銀行經理的父親在外地工作所以逃過一劫。

警方表示，當天因為在銀行擔任經理的拉塔納普沒去開會，公司找不到人覺得奇怪便聯絡丈夫，丈夫由於人在外地又請死者姐姐幫忙查看，對方來到現場時發現大門緊閉也沒人接聽電話，後來請鄰居幫忙破門結果目睹3人陳屍在家中，便趕緊報警。

警方調查發現，死者家庭經濟狀況優渥、兒女也都接受良好教育，一家人看似幸福美滿，親戚們過往也都沒聽說他們曾有債務糾紛或相關問題，懷疑事件造成原因可能與家人間的內部問題有關，另外有消息指出，16歲兒子平時有在玩Free Fire大逃殺射擊遊戲的習慣。目前3具遺體已送去驗屍，詳情仍待進一步調查。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

▼董里府發生命案，詳情仍在調查。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

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