上千億土地引覬覦　3分鐘看懂大同經營權爭奪史

▲百年大同在國內是知名老品牌，未料這幾年屢屢爆發經營權爭奪戰，還深陷各種爭議當中。（圖／鏡週刊）



圖、文／鏡週刊

擁有百年歷史的大同，最早於1918年由林尚志創立，2006年，第二代掌門人林挺生辭世後，大同正式走入林蔚山與林郭文艷夫婦的時代，但過去10年大同集團虧損超過千億元，旗下華映、綠能、尚志因經營不善已陸續下市，隨著百年帝國走向衰敗，擁有上千億土地資產的大同開始引來各路人馬覬覦，公司多年來至少爆發4次經營權之爭。

大同第一次經營權之爭發生在2006年，那年大同發生家族內鬨，當時傳出林挺生大房次子林蔚東結合聯電榮譽董事長曹興誠及二房長子林鎮源勢力，準備拿下經營權，最後沒有成功。

事隔2年，大同發生第二次經營權爭奪，當年公司改選董監，林挺生二房次子林鎮弘找來開發金胡定吾等人，準備要爭取1席董事，但公司派後來引進綠營要角林文淵，並全面收購委託書，成功防堵；第三次經營權之爭發生在2011年，當時傳出金主賈文中、林滄海要搶進大同，最後在林郭文艷出面說服金主下，公司派守住全部的董監席次。

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第四次則要從2016年算起，由於大同連年虧損、不發放股利，當時大同前10大股東的陳麗卿宣布，決定支持小股東成立大同自救會，準備在隔年爭取董事，後來還結合欣同、新大同以及其他市場派勢力形成同盟，但2017年大同股東會改選董監事，公司派以資格審查不符為由，剔除市場派提名人選，保住經營權。

如今3年過去，2020年市場派再度挑戰經營權，以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，最後挑戰經營權再度失敗，由公司派獲得勝利。但今年大同召開股東會改選董監事爆發爭議，公司派在股東會上逕自刪除過半「非己陣營」的股東表決權，藉此保住經營權，狂踩法規紅線的做法引發輿論反彈，市場派事後兵分兩路申請召開臨股會，最後也獲經濟部同意，隨著經營權之爭進入第二回合，百年大同是否變天將很快見真章。

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