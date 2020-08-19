台東騎士被叭「比不雅手勢」　駕駛爆氣抄球棒追打挨告恐嚇

▲駕駛化身棒球哥追打騎士。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊漢聲／台東報導

18日晚間台東市區發生行車糾紛，重機騎士騎乘在車道上被後方1輛要超車的轎車按喇叭，騎士則對駕駛比出手勢，雙方爆發口角，汽車駕駛爆氣化身「棒球哥」手持球棒欲追打騎士，但卻好幾次揮棒落空，場面相當火爆。

騎士將影片貼上網路，引發網友熱議，「有網友覺得轎車只是按了短喇叭提醒，騎士卻比了不雅手勢引爆衝突」、「也有人覺得無論如何，持球棒要打人就是錯了」、「相互禮讓就帶過了，沒必要鬧成這樣。」、「C300感謝棒球哥」。

對此警方則表示，當晚受理報案後立即通知雙方當事人到案說明，經了解，自小客車原本行駛於機車後方，因為想要超車按鳴喇叭示意，機車騎士可能受到驚嚇，疑似以不雅手勢激怒自小客車駕駛。

雙方停車理論，其中自小客車呂姓駕駛（36歲）手持球棒作勢揮打羅姓騎士（20歲），機車騎士已經提出恐嚇告訴，汽車駕駛未提告，全案由台東分局依規定受理依法偵辦。

警方在此呼籲駕駛人駕駛車輛時應遵守交通規則，互相禮讓，以維護行車安全，尤其暑假期間人多車多，盡量減速慢行，若有行車糾紛問題請立即撥打110報案處理。



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▲駕駛化身棒球哥追打騎士。（圖／翻攝爆料公社）