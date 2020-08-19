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俄國新冠疫苗10月上市！普丁：已有20個國家搶購10億劑

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▲▼俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）

▲俄羅斯宣布批准全球首批疫苗後，已有多國向俄羅斯訂購。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯在本（8）月11日宣布註冊、生產全球第一批新冠肺炎疫苗，並命名為「史普尼克－V」（Sputnik V），不僅普丁女兒已接種，今（19）日俄羅斯總統普丁（Vladimir Vladimirovich Putin）更在臉書發文表示，他們計劃在10月開始讓俄羅斯人大規模接種。

The Russian coronavirus vaccine will be available to Russians within a month. Many countries in the world are also...

Vladimir Putin 發佈於 2020年8月18日 星期二

▲普丁發文表示，疫苗將在一個月首先提供給俄羅斯人使用。

普丁今日在臉書發文指出，俄羅斯新冠肺炎疫苗將在一個月內提供給俄羅斯人使用，且目前已收到全球20多國，包含沙烏地阿拉伯、菲律賓、印尼與巴西等國家的請求，要求購買10億劑量的疫苗。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）更表示，若疫苗真的被證實有效，自己已經準備好接種了。

對於之前美國一名醫療代表曾批評，即使是猴子也不會想接種俄羅斯疫苗，普丁表示，這顯示出美國對於俄羅斯研製疫苗成功的反應有多無理激烈，「這是很明顯的惱怒及忌妒」。

不過，許多防疫專家認為，目前正在研發的疫苗中，尚未有任何一款在臨床試驗證明有效，俄羅斯的疫苗研發過程缺乏透明度，也沒有充分數據證明安全性，讓人難以信任。對此，俄羅斯衛生部長米哈伊爾•穆拉什科（Mikhail Murashko）則回應道，疫苗已經「證實高度有效和安全」，聲稱這是「人類戰勝」新冠病毒的一大步。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲針對外界質疑，普丁認為這只是「明顯的惱怒及忌妒」。（圖／路透）

除了俄羅斯外，目前全球有5款疫苗進入最後階段的第3期臨床試驗，包括3款西方國家研發、2款中國研發，有數以千計人參與測試。

美國與英國預計今年完成3期臨床實驗，在年底可以上市供人施打。中國部分，大陸首席防疫專家鍾南山則表示，中俄有計劃共同開展疫苗臨床試驗，雖然中國有自己特別的方式控制疫情，特別是在中醫方面，但俄羅斯的防疫科技與策略值得學習。

而台灣也在積極發展新冠疫苗，衛福部日前已經編列187億新台幣，希望國內生技廠商能夠加快臨床實驗進程，預計最快在明年問世。

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