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北韓洪水氾濫4萬公頃　新任總理隨金正恩首度現身　

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▲▼金正恩15日撤換原總理金才龍。（圖／路透）

▲金正恩15日為平息民怨，緊急撤換原總理金才龍。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

北韓西南部最近發生嚴重水患，新任總理金德訓（Kim Tok-hun,김덕훈）在上任後首度露面，隨同金正恩查察災區，呼籲官員要盡全力恢復與穩定民眾的生活。

據《朝中社》報導，金正恩與他視察了在北黃海道的洪水災區，特別是災情最嚴重的安法縣，要求官員們全力維護人民的生活條件，「參與重建的所有人員和建商都必須遵守防疫的規定。必須要加強大壩和堤防的防護，且適當固定新建住宅。」

大水氾濫近4萬公頃的土地，破壞了超過1萬6000棟住宅和630座公共建築，讓北韓面臨洪災和新冠肺炎的雙重打擊，邊境的封鎖也讓國內民生用品大量減少，尤其是原本來自中國的大批進口商品。

僅管北韓官方封鎖任何死傷消息，國際紅十字會聲稱，已有22人喪生，4人下落不明，且願意為近3000個洪水受災戶提供救助。金正恩卻拒絕任何境外援助，「由於病毒在世界上廣傳，我們不能接受任何國外協助，更要緊鎖邊界，採取更加嚴密的防疫措施。」

金德訓原本是預算委員會主席，在北韓遭遇洪水、新冠肺炎危機後，13日金正恩撤換金才龍（Kim Jae-ryong），提拔他為新任總理。峨山政策研究所副所長崔剛解釋，「北韓經濟上面臨嚴峻的挑戰，必須有人要站出來負起責任，這次的人事變動更像是為了平息民怨。」

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