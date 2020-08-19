他在視訊會議中「爬床激戰妹子」全程直播！　7議員看傻

▲巴西里約熱內盧市議會召開視訊會議，一名男子卻被拍攝到在後方與另一名女子做愛。（圖／翻攝YouTube帳號Massive Mac）



記者吳美依／綜合外電報導

巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）市議會召開Zoom視訊會議，其中一名與會者卻離開座位，在房間內與一名女子做愛。但是，他疑似忘記關掉鏡頭，親密畫面全程被「直播」流出。另外7名市議員全都傻眼，故作鎮定，繼續討論政策。

《每日郵報》、《鏡報》等外媒引述巴西媒體報導，視訊會議上午10時準時開始，畫面中間列、最右側的男性卻突然離席，赤裸坐在房間後方的床上，與身邊的女子開始發生性行為。議員們全都注意到了，但決定繼續討論，會議又持續了4小時，沒有再遭遇其他干擾。

社會主義和自由黨（PSL）的市議會主席布左拉（Leonel Brizola）召開會議，討論如何在疫情期間透過市府體系提供學校餐點。他事後發布聲明表示，「我們一注意到發生了什麼事情，就立刻要求控制影音的人員把它移除」。

左布拉形容，此事件是「非自願的輕率行為」，也對於媒體報導失焦感到遺憾，「這顯示出市府的無能，空有資源，卻無法確保孩童的權利獲得尊重」。據悉，事件男主角的姓名未被公布，他並非市議員，但不清楚是否因此受到懲罰。

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