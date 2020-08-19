澳洲取得新冠肺炎疫苗　臨床試驗若過2500萬國民可免費注射

▲澳洲總理莫里森宣布已簽署疫苗協議，希望能緩解國內嚴峻的疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）帶來好消息，他們已獲得一個「未來可期」的新冠肺炎疫苗，只要疫苗證明能安全使用，就能緩解澳洲目前疫情沸騰的困境。

據BBC報導，莫里森宣布，澳洲已和一家英國藥廠達成協議，確定將收到該藥廠與牛津大學研發中的新冠肺炎疫苗，一旦疫苗通過臨床試驗肯定成效，澳洲將自行製造疫苗並免費替全國2500萬個人民接種。

世界衛生組織資料顯示，澳洲感染新冠肺炎疫情的人數已破2萬，死亡人數也來到421人。本（8）月初，在新冠肺炎確診案例激增後，維多利亞州採取了嚴格的封鎖措施。目前澳洲仍有7000多個現有病例，是政府最擔心的問題。

媒體報導指出，澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）透露，所有公民都能接種疫苗，但將由醫療小組決定優先接種名單。被問及是否會強制性接種疫苗時，莫里森表示，這是他所希望的，因為疫苗需要覆蓋95%的人口才能見成效。

與英國藥廠簽署的這一份協議是澳洲首份疫苗協議。牛津疫苗是目前全球5種已進入第三階段藥效試驗的疫苗之一，研究人員希望在今年底前就能獲得成果，預估澳洲有可能最快明年初就能取得疫苗。

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