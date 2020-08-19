林鄭月娥談美國財政制裁：信用卡不能刷了　但我沒差

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

美國財政部日前宣布，將對包含香港特首林鄭月娥在內的11名大陸與香港官員進行制裁。林鄭月娥日前接受大陸官媒專訪時首度坦承，遭到制裁後，自己的信用卡不能刷了。不過她也大方說到，美國的制裁的確會帶來一些不便，「不過對我而言，沒什麼太大意義。」

香港特首林鄭月娥日前接受大陸官媒《環球電視網》專訪時談到美國的財政制裁。她說，美國的制裁的確對她個人生活帶來一些不便。她稱，不知道是不是因為某些金融服務與美國機構有關聯，因此她現在刷不了信用卡。不過她認為，這種制裁對她來說根本沒太大意義，自己也不會因此產生恐懼。

林鄭月娥表示，川普政府以港版國安法為由，對部分香港官員做出制裁，這樣的行為根本只是在維護川普的個人利益。她強調，美國的制裁行動必須受到港人與國際社會的譴責。林鄭月娥批評，在過去的一年中，國際金融體系淪為政治武器，用以制裁他人，而社群軟體也被武器化，來肉搜起底某些人，因此必須要透過「有正氣」的港版國安法才能解決。

另一方面，對於官員遭美國制裁後，香港政府之後該如何應對。林鄭月娥說，官員仍然可以對外進行推廣工作，特區政府在美國有3個經貿辦事處，可以通過投資推廣署及商會，向外國介紹香港的大灣區區位及金融等優勢。