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檯面上狂轟！川普爆已在佛州完成「郵寄投票」：這裡的投票系統很安全

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▲川普,梅蘭妮亞。（圖／路透）

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞的郵寄投票17日已被送回佛州選舉單位。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普數月以來大力批評「郵寄投票」（mail-in ballots）將導致普遍的選民詐欺，也會讓大選結果遭「操控」。但是，他與夫人梅蘭妮雅斯卻在佛羅里達州申請「郵寄投票」，選票12日寄到棕櫚灘的海湖山莊（Mar-a-Lago），完成投票後已於17日寄回，預計18日接受清點。

綜合CNN、《國會山莊報》，根據佛州法律，選民可以簽署切結書，指定代表人完成郵寄投票。消息人士透露，川普與梅蘭妮亞的選票已被代表人領取並送回。

根據棕櫚灘郡選舉監督部門的官方網站，總統夫婦的選票12日被寄到海湖莊園，該郡選舉單位17日收到已完成投票的選票。負責人林克（Wendy Sartory Link）向《棕櫚灘郵報》證實此事，並稱選票將在18日被清點、計算。

川普一方面公開批評郵寄投票，甚至坦言為此扣留美國郵政署（USPS）的資金，另一方面又宣稱佛州的投票系統安全無虞。他本月稍早在推特上表示，「不論你叫它郵寄投票或缺席投票（absentee voting），佛州的投票系統是安全的……所以，我在佛州鼓勵所有人要求郵寄投票」！

川普與許多幕僚都曾使用郵寄投票或缺席投票來參與大選，此消息一出，更遭外界質疑，他的反對純粹是為了政治目的。白宮副新聞秘書長德埃爾（Judd Deere）對此回應，「總統支持缺席投票，而非全面郵寄投票，前者包括許多安全措施，可以預防詐欺與濫用」。

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國數百萬選民多年來都使用郵寄投票參與大選。（圖／達志影像／美聯社）

美國數百萬人多年來都採郵寄投票參與大選，今年由於疫情考量，各州政府致力推動全面實施。根據選舉單位網站，目前已有超過75％選民在初選時以此方式投票。

根據各界專家與過去研究，郵寄投票的詐欺事件非常罕見，一部分是因為各州都有體系與程序，避免偽造、偷竊與選民詐欺。此外，川普對於「郵寄投票」與「缺席投票」（absentee voting）的區別讓人困惑。專家指出，上述兩種投票方式「本質上是同一件事情」。

民主黨人正在推動法案，試圖替郵政署爭取數十億美元資金，以免資源短缺，無法處理大量的郵寄投票。共和黨籍的署長德喬伊（Louis DeJoy）於18日宣布暫停改革，直到大選之後再行實施。

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