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蜜雪兒猛批不幸領袖　川普推特反擊：因為「你丈夫」我才進白宮

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▲▼民主黨全代會蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）在民主黨全代會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）在民主黨全國代表大會上砲轟現任總統川普，形容他「陷入麻煩無法脫身」。川普今天憤而推文回擊，前總統歐巴馬也遭殃。

法新社報導，這次民主黨全代會將提名拜登（Joe Biden）為總統候選人。蜜雪兒在大會首夜的主題演講中，批評川普是個製造分裂的不幸領袖，無法應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情及其龐大經濟衝擊等挑戰。

川普直到今天早上才回擊猛攻，同時批評蜜雪兒的丈夫歐巴馬，以及曾擔任歐巴馬兩任副手的拜登。

川普寫道：「拜託有個人去跟@蜜雪兒歐巴馬解釋一下，如果不是你的丈夫歐巴馬做過的好事，川普也不會在這兒，在這棟漂亮的白宮裡。」

「拜登只不過是個無足輕重的人，這樣就能很好解釋他為何很慢才獲得（歐巴馬）冷淡支持。」

川普在疫情導致數百萬人失業前，不斷誇耀美國經濟有多強大。現在他重申情勢正快速改善。

川普推文說：「我的政府和我創造了任何國家歷史上最強勁的經濟表現，改變了走向，拯救了數百萬人命，現在將把經濟打造得更強大、超越以往。工作機會湧進，那斯達克指數已經創下新高紀錄，其餘的都會跟著來。坐下來看好！」

美國總統大選將於11月3日登場，民調顯示，拜登目前支持率領先川普。

共和黨將在下週的全國代表大會提名川普角逐連任。

►華爾街日報社論：川普與拜登應表明對台立場
►選定白宮接受共和黨提名！川普：這裡很自在　民主黨怒批「貶低」還可能觸法
►前第一夫人四度發表演說！全代會力挺拜登　蜜雪兒：他相信科學也說實話

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

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