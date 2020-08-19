男友治失眠用「超噁奇招」！她醒來驚見床頭擺「黃色液體」超崩潰

▲國外一名男子對抗失眠方法，讓女友感到極大的困擾。（圖／Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

有些人為了幫助入睡，會使用一些小方法讓自己一夜好眠。國外一名男子因有嚴重的睡眠問題，常因半夜尿急去了趟廁所後就很難再睡著，於是他想出了一個「解決方法」，不過這方法卻造成女友困擾，讓她崩潰大喊噁心！

根據《鏡報》報導，一名女網友在Reddit討論區發文表示，自己和男友還有一名室友一起住在一棟2層樓的房子中，但房內只有一間廁所且在樓下，如果他男友半夜想尿尿，就要跑到樓下上完後再躺回床上，不過回來就很難再入睡，因此她男友想出了一個應對的方法。

有一天她起床後發現床頭上擺了一個裝滿尿液的玻璃杯，男友沾沾自喜的告訴她說，以後如果半夜想尿尿的話，就可以直接尿進玻璃杯，不用再跑到樓下了！

▲原PO崩潰表示，男友竟半夜尿在玻璃杯中，然後放在床頭。（圖／翻攝自pixabay）



原PO崩潰指出，從此之後，她就常常在床頭櫃上看到一杯裝滿尿的水杯，且男友幾乎不會在一大早起床就立刻處理，都會放一整天才清理，有時候甚至更久！更可怕的是，男友還會將這個「尿壺」洗過後又拿來裝水喝，絲毫不覺得有什麼奇怪。

原PO表示，她每次看到尿杯都覺得很噁心，因為他們住在一間舊房子裡面，如果家裡的貓或誰不小心打翻的話，這些尿液就會永遠卡在這間屋子裡面，根本清不掉！她還補充，男友自己也覺得這樣的行為很荒謬，而且如果是別人在他旁邊做這種事也會感到很噁心，「但每次我為了這件事跟他發脾氣時，他卻覺得我反應過度！」

文章貼出後許多網友都紛紛表示，「你還能繼續跟他在一起？」、「裝尿就算了，還拿來喝？」、「怎麼會有人髒成這樣」、「沒辦法想像味道」等等。