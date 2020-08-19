眼球被挖出+舌頭刺穿！13歲少女慘遭2惡徒性侵勒斃...棄屍甘蔗田

▲印度平均每15分鐘就有一起性侵通報案。（示意圖／取自聯合基地安德魯斯）
實習記者劉雪兒／綜合報導
印度又發生少女遭性侵棄屍案。一名13歲少女遭2名男子輪姦和謀殺，棄屍在甘蔗田中，死狀極為悽慘，不僅雙眼被挖，舌頭也被刺穿。不過當地警方卻推翻這番說詞，僅表示少女遭性侵殺害，2名嫌犯也以謀殺和強姦等罪名被起訴。
根據New Indian express報導，這起殘忍的性侵殺人案，發生在當地時間14日北方省（Uttar Pradesh）拉基姆普爾（Lakhimpur Kheri）。遭殺害13歲少女的父親表示，當天他女兒在早上10點左右獨自前往田野，之後就一直聯繫不上她，於是和村民外出尋找，後來最後在靠近尼泊爾邊境的一處的甘蔗田裡找到屍體。
少女父親哭訴表示，他女兒是被一條圍巾勒死的，兩粒眼球都被挖出，舌頭似乎也被鋒利物體刺穿。
不過警察局長庫瑪（Satendra Kumar）卻向媒體澄清說，受害人僅遭到性侵殺害，而2名男子已根據《國家安全法》（National Security Act）以謀殺和強姦等罪名被起訴。
北方省前任首席部長瑪雅瓦蒂（Mayawati）在推特怒斥，「羞辱、壓迫、強姦、以及謀殺等事件進一步惡化，政府們應該要給予高度的關注，從這些令人髮指的事情來看，執政的人民黨和之前的政府並沒有什麼顯著差異。」
1. यूपी में सभी वर्गों/धर्मों व खासकर दलितों के साथ आएदिन द्वेष, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि की मानवता को शर्मसार करने वाली घटनायें साबित करती हैं कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अति-दयनीय। इन घटनाओं के प्रति सरकारी लीपापोती से हालात में और बिगाड़। सरकार ध्यान दे। 1/2— Mayawati (@Mayawati) August 18, 2020
2. जबकि इन जघन्य घटनाओं से स्पष्ट तौर पर जनता को सपा व भाजपा सरकार की कार्यशैली में कोई खास अन्तर देखने को नहीं मिल रहा है तथा कांगे्रस पार्टी के राज में तो यहाँ पीड़ितों की एफआइआर तक भी नहीं दर्ज की जाती थी। साथ ही उस दौरान मीडिया भी आज की तरह उतना सक्रिय नहीं था। 2/2— Mayawati (@Mayawati) August 18, 2020