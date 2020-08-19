「死亡樂園」開幕7年奪6命…遊客衝出滑梯渾身血　測試假人當場「肢解」

▲紐澤西州的「行動樂園」（Action Park）開幕7年奪6命。（圖／翻攝自YouTube／TheBaslotte）



記者張方瑀／綜合外電報導

許多人放假時喜歡到遊樂園玩，就是因為樂園能確保遊客安全又能尋求刺激。不過，美國紐澤西一座樂園卻接二連三發生意外事故，不但是器材設計有問題，讓遊客摔出軌道或是刮得滿身是血，更有一項器材在測試時直接將假人支解，短短7年就奪走至少6條人命；而頻繁的急救意外，也迫使樂園多買了數輛救護車給當地醫院。

位在紐澤西州的「行動樂園」（Action Park）在1978年成立，是全美最早的水上樂園之一，吸引許多紐約大都會地區的年輕人前往。不過，樂園內的器材設計卻很容易讓遊客受傷，甚至喪命，短短7年就奪走至少6條人命；也因為接二連三的事故，讓這座樂園被稱作「集體訴訟樂園」，最終在1996年關閉。

▲大型人造浪池最深可達8英呎（約243公分）。（圖／翻攝自YouTube／Defunctland）



樂園中有一座被戲稱為「墳墓池」的大型人造浪池，深度達8英呎（約243公分），最多可容納1000人，每次會產生20分鐘的波浪，間隔為10分鐘。許多體力不支的遊客會聚集在岸邊，或是直接沉入水底；每逢周末假日就必須出動12名救生員，每天至少會救起30人，最終總共仍有3人在此溺斃。

還有一座長達820公尺的「高山滑梯」（Alpine Slide）能讓遊客坐在一個小滑車上，再自行控制速度往下滑。當然你可以選擇慢慢來，但許多遊客都會直接鬆開煞車，高速往下衝，儘管園方在設施頂部放了很多受傷的照片，但仍無法阻止，讓這項設施周圍常常出現「滿身是血」的遊客。

1980年「高山滑梯」造成了樂園首位遊客死亡，當時這名遊客從滑車上飛出去，直接撞到旁邊的石頭，釀成頭部重創身亡。據統計，這座設施在1984年至1985年間，共發生了14起骨折、26起頭部受傷意外。

▲「高山滑梯」在1984年至1985年間，共發生了14起骨折、26起頭部受傷意外。（圖／翻攝自YouTube／ThePodCastDojo）



另外，還有一項惡名昭彰設施「砲彈循環」，它是一座只依靠水力讓人前進的大型封閉式溜滑梯，不過測試時就曾讓「假人」當場肢解。開放後，許多遊客被內部鐵片刮傷，頭部撞到溜滑梯頂，還有人曾被卡在裡面，最終只開放一個月就被迫關閉。

《鏡報》指出，這個樂園最大的問題就是訓練不足，不但設計遊樂設施的人沒有受過專業的物裡工程訓練，就連員工幾乎也都是青少年，對園內的安全守則一無所知，讓許多未達搭乘標準的遊客搭乘設施。另外，園內也有多處販售啤酒，當地救護人員表示，常常接送的傷患都渾身酒味。

這座樂園在1980年代每年可吸引超過百萬人入園，但一連串的受傷意外也讓附近醫院將樂園列入黑名單，在旺季每天都能救治5至10名遊客，也迫使樂園購買了多輛救護車給醫院。這座樂園在1996年關閉後，在1998年被開發商Intrawest收購，並重整更名為「山溪水上樂園」（Mountain Creek Waterpark）。