女兒玩耍照片驚見「詭異微笑人臉」　問是誰...女兒竟答：我想像出來的朋友呀！

▲女兒的照片中出現奇怪人臉。（圖／翻攝自Facebook／Ghosts Aliens and other Weird Shit）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣在今（19）日迎來農曆七月鬼門開，外國雖然沒有此習俗，但「阿飄」可也少不了！日前國外一名媽媽在臉書上PO出自己女兒玩耍的照片，在照片中可以清楚的看到小女孩旁邊似乎有一個詭異人臉，之後媽媽問了女兒是誰，沒想到女兒竟說，「這是我想像出來的朋友！」讓她瞬間起雞皮疙瘩。

臉書粉專「Ghosts Aliens and other Weird Shit」日前PO出一張照片，照片中可以看到一名小女孩在溜滑梯的透明窗戶中對著拍攝的母親打招呼，但仔細一看卻可以看到，小女孩旁邊似乎還有一個人也正盯著媽媽的手機螢幕看，而且還露出了一抹詭異的笑容，拉近一看的話，頭髮、鼻子和眼睛等五官的確都非常清楚。

▲拉近距離後人臉更清楚。（圖／翻攝自Facebook／Ghosts Aliens and other Weird Shit）



這名母親表示，這張照片是在麥當勞的兒童遊戲區中拍的，但當時女兒是自己一個人玩，而且她在拍這張照片的當下，完全沒看到女兒左邊還有人，事後他們問了女兒，「在玩溜滑梯的時候，排在你後面一起溜下來的人是誰呀？」沒想到女兒說「那是我想像出來的朋友貝托（Beto）！」讓這名母親嚇得直冒冷汗！

貼文在6月PO出後也引起許多網友分享留言，短短近3個月內的時間就吸引近4萬人點讚、9.2萬人留言和16萬次分享。這張照片在近日也被轉載到PTT上，許多網友看到後紛紛留言表示，「令人好不安」、「小朋友說的話好有後勁」、「看起來比較像是光影和汙漬組成的巧合」。同時也有不少網友打趣回應「Beto長得好醜」、「外國小孩怎麼這麼容易有虛擬朋友」。