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快訊／民主黨正式提名！　拜登、賀錦麗代表角逐2020美國總統大位

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▲▼賀錦麗（Kamala Harris）與拜登（Joe Biden）同台造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨正副總統參選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨全國代表大會18日晚間進入第2天，正副總統參選人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）獲得正式提名，代表民主黨角逐2020美國總統大位。前總統柯林頓與高齡95歲的前總統卡特也現身力挺。

民主黨全代會地2天主題為「領導風範」（Leadership Matters），目的是證明美國將在拜登的領導之下，從總統川普（Donald Trump）造成的混亂中恢復。前總統柯林頓（Bill Clinton）、卡特（Jimmy Carter）提到，白宮的橢圓辦公室應該是指揮中心，「相反地，它成為一個風暴中心，只有混亂，有一件事不會改變，就是他（川普）推卸責任的決心。」

▲▼民主黨全代會第2天。（圖／路透）

▲拜登在家鄉連線接受提名。（圖／路透）

由於疫情影響，拜登將不會現身此次大會，而是由來自各州代表的線上投票，但他會從家鄉德拉威爾州（Delaware）進行連線，接受「遠距提名」；而這也是自1944年以來，首次有美國主要政黨的總統候選人在代表大會現場以外的地方接受提名。

▲▼民主黨全代會第2天。（圖／路透）

▲前總統柯林頓現身力挺。（圖／路透）

除了前總統柯林頓、卡特現身力挺之外，國務卿凱瑞（John Kerry），以及民主黨進步派紐約眾議員人歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也都會發表演說。甘迺迪（John Kennedy）的孫子施洛斯伯格（Jack Schlossberg）則引用了甘迺迪的名言，「不要問你的國家能為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼。」並強調這次選舉對年輕人的重要性。

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