可成售廠開盤跌逾9%　台股指數早盤站上12900點關卡

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股標普500指數周二（18日）收盤再創歷史新高，不到5個月就收復疫情爆發後所有失土。台股今日開盤上漲32點，指數開在12904點；早盤持續上漲，指數暫報12933點。

機殼廠可成（2474）宣布將出售中國泰州2廠房予藍思科技集團，淡出手機業務。可成預估售廠後，將失去40%營收，未來將聚焦現有產品線並持續投入研發資源。可成今日以186元開出，下跌9.71%。

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美國政府新規範將可能覆蓋華為從第三方設計公司購買現成的產品，市場推測，聯發科的華為訂單恐怕會受到直接影響。聯發科昨日聲明強調根據現有資訊評估，對公司短期營運狀況無重大影響。受到市場傳言衝擊，聯發科昨日以跌停作收，今日開盤上漲0.16%，以618元開出。

蘋概三王方面，台積電（2330）開在436元，上漲0.69%；鴻海（2317）以80.9元開出，上漲1.38%；大立光開在3730元，上漲0.4%。

美股周二漲跌互見，標普500指數及那斯達克指數雙雙創下歷史新高。道瓊工業指數下跌66.84點或0.24%，報27778.07點；標普500指數上漲7.79點或0.23%，報3389.78點；那斯達克指數上漲81.12點或0.73%，報11210.84點；費城半導體指數下跌12.95點或0.58%，報2214.66 點。