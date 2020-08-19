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大同「最強媳婦」3招防10月變天！邊緣人成主角　出身背景是關鍵

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圖、文／鏡週刊

大同經營權爭奪戰進入新戰局！上週三（12日）經濟部核准欣同、新大同自行召開股東臨時會，原本公司派林郭文艷與市場派王光祥兩強的對峙局勢丕變，欣同負責人林宏信陣營成為關鍵第三方勢力，隨著林宏信一派拿到臨股會召集權，按時程估計，百年大同最快10月恐變天。

林宏信陣營拿到臨股會召集權入門票，準備挑戰公司派搶經營權。

▲林宏信陣營拿到臨股會召集權入門票，準備挑戰公司派搶經營權。（圖／鏡週刊提供，下同） 

請繼續往下閱讀...

「大同公司股東欣同、新大同於7月8日依《公司法》第173條第4項，向本部申請自行召集股東臨時會一案，本部核准，並限於今年11月30日前完成召開及申請變更登記。」上週三經濟部召開記者會，同意市場派召開臨股會，再次重挫林郭文艷的氣勢。

今年6月30日，大同召開股東會改選董監事爆發爭議，以董事長林郭文艷為首的公司派，在股東會上逕自刪除過半「非己陣營」的股東表決權，藉此保住經營權，但狂踩法規紅線的做法引發輿論反彈，二派市場派各自申請召開臨股會，最後經濟部以申請時間順序，同意由林宏信陣營召開，市場派主力、三圓建設董事長王光祥因遞件晚了一步，只能徒呼負負。

經濟部長王美花徵詢各單位意見後，最後同意市場派自行召開股臨會。

突然間，大同經營權戰況大翻盤！今年股東會上，聲量最大的市場派王光祥失去先機，反而由過去市場派的配角林宏信陣營一躍成為主角。談起此刻的心情，林宏信言談中難掩喜悅，直言自己恨不得一天當成三天來用，因此在14日收到經濟部函文的第一時間就開始動作，「但是求快也要注意程序，最重要是辦一場很完善的股東會。」

「目前很多程序要先做，像證交所的公告系統，因為帳號、密碼都掌握在公司派手上，所以我要拿著公文去，證交所才會給我帳號密碼。程序合乎法令很重要，我們之前批評過人家，自己更不能犯錯。」他連珠炮說。

隨著大同經營權爭奪戰進入新階段，外界看好握有股權優勢的市場派，未來只要辦成臨股會改選，依時程推估，百年大同最快今年10月將換人當家作主。

市場派拿到臨股會召集權士氣大振，以林郭文艷為首的公司派恐丟大同。

根據了解，目前大同各陣營持股狀況，公司派可掌握股數約33％，王光祥一派與友人合計握有近23％，外資持股20％，林宏信陣營手握約10％股權，其餘則是散戶及中間游離大戶。

「以現在各方都沒有掌握過半持股來看，林宏信一派成了關鍵第三方。」一名業界人士分析，為了再戰下一回合，「近期公司派、市場派都增加持股外，也綁委託書業者和尋求外資的支持，準備在臨股會一決勝負。」知情人士透露：「今年股東會外資是偏市場派，若整合成功，市場派估計可以取得53％持股權數，擊敗公司派。」

隨著大同恐將變天，林郭文艷未來可能要從董座之位走下台。

今年6月，大同召開股東會改選董監事爆發爭議，以董事長林郭文艷為首的公司派，在股東會上逕自刪除過半「非己陣營」的股東表決權，藉此保住經營權，但狂踩法規紅線的做法引發輿論反彈，如今經濟部拍板同意市場派召開臨股會，市場人士分析，「最強媳婦」林郭文艷還有3招可以力挽狂瀾。

大同經營權爭奪戰進入新戰局！隨著經濟部核准欣同、新大同自行召開股東臨時會，外界看好握有股權優勢的市場派，未來只要順利整合辦成臨股會改選，依時程推估，百年大同最快今年10月將換人當家作主。

市場派看似勝券在握，被外界稱作「最強媳婦」的林郭文艷也不是走投無路，經濟部商業司長李鎂表示：「依《公司法》規定，公司派也可以自行召集臨股會，兩組人的開會權利互不影響，可以先後、甚至同時召開臨股會，若有鬧雙胞的狀況，屆時會以召集結果與是否合法做判斷，主管機關將依個案情況認定。」

大同過去爆發多次經營權爭奪戰，為了保住江山，今年股東會公司派竟使用爭議手法保住經營權。

但林郭召開臨股會，出席人數是否達開會標準將是問題，「手握3成持股的公司派除了積極徵求委託書，勢必還要拉攏外資及其他股東，出席股數才能達到50％以上，但上一次林郭文艷大動作刪除非公司派陣營的股權，這回想對外爭取支持並不容易。」一名市場人士觀察。

眼看公司派自行召開臨股會有難度，法界人士分析：「公司派還有兩條路可以走，首先，公司派可以提起訴願拚翻盤，一旦成功，可以影響市場派召開的臨股會及選舉結果；第二則是提定暫時狀態處分，禁止市場派召開臨股會。」但走司法程序恐緩不濟急。

至於林郭會不會參加市場派召開的臨股會？市場人士分析：「公司派參加，就是和市場派按照股權去競爭董事席次；若不參加，萬一臨股會開成，大同董事會就被市場派整碗捧走。林郭要自己評估做決定。」

林宏信陣營過去在市場派是邊緣勢力，如今在大同經營權爭奪戰中竄出頭。

大同經營權爭奪戰進入三分天下新局面，近期市場派林宏信陣營拿到臨股會召集權入門票，市場派主力、三圓建設董事長王光祥所提的申請案則被駁回，這也讓原本公司派林郭文艷與市場派王光祥兩強的對峙局勢丕變，林宏信陣營一夕成為關鍵第三方勢力。

這次意外在大同經營權爭奪戰竄出頭，並取得臨股會召集權成為關鍵第三方的林宏信陣營，到底是何方神聖？今年58歲的林宏信是欣同投顧公司董事長，曾任台北地方法院法官，後轉任律師，以高分通過大陸司法特考，熟黯兩岸公司法。但談起過去經歷，他僅簡短表示：「還是把重點放在大同案子上，我個人不重要。」

其實林宏信所屬陣營，早在2017年就與大同公司派交手過，當年為了鞏固江山，以前任董事長林蔚山為首的大同董事會，就曾以資格審查不符為由，剔除欣同、新大同所有提名人選，該陣營憤而提告，結果2018年一審判決「股東會決議得撤銷」，公司派上訴，隔年高等法院二審判決，更強調公司派的董事當選「自始無效」，後來公司派不服再上訴，至今雙方官司仍纏訟中。

今年大同股東會，林宏信更名列董事候選人之一，再次挑戰公司派，最後在電子投票中獲得8.5％股權支持，僅次於前立委、大同獨立董事候選人黃國昌，未料相關股權被公司派剔除，2人都落選，讓他感到相當無奈。

在新仇舊恨下，林宏信這回搶先王光祥一派申請臨股會，並順利拿到召集權主導優勢，被問起是否擔心屆時召開臨股會未達出席門檻？林宏信說：「基本上，6月30日被刪除53％股權的股東應該都會出來吧，是不是？誰嚥得下這口氣。對於接下來的臨股會能不能達到出席門檻，我有相當的信心。」隨著經營權之爭進入第二回合，百年大同是否變天將很快見真章。


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