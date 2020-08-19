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康友董座失聯！股票變壁紙　謝金河：沒想到勤業簽的財報是假的

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記者呂俊儀、黃翊婷／台北報導

生醫股康友-KY爆發公司遭掏空7億元的疑雲，董事長黃文烈目前仍處於失聯的狀態。財信傳媒董事長謝金河有感在臉書上以「創造價值與毀滅價值」為題發文，對比房地產代銷龍頭海悅的過去，與近來康友事件，一是創造價值，另一則是毀滅價值。

▲康友生技董事長黃文烈今天表示，康友的禽流感疫苗獲得印尼藥證，預計第四季進入量產。▼ （圖／記者林淑慧攝）

▲黃文烈至今仍下落不明。（圖／ETtoday資料照）

謝金河在貼文中說，康友董事長黃文烈遁逃，勤業眾信兩位簽證會計師以30萬交保，這家公司的財務報表原來是假的，如果以康友提報的第一季財報來看，康友帳上現金25.058億元，成本衡量的可流動資產34.04億元，總負債23.79億元，這怎麼看都是一家財務健全的公司，沒想到勤業簽出來的報表是假的。

請繼續往下閱讀...

謝金河認為，這對勤業會計師事務所會是巨大重傷害，也對台灣公司治理投下一顆大炸彈，更令人對來自中國大陸的KY公司充滿戒心，受到衝擊的可能有上萬投資人，手上的股票可能變成壁紙。

謝金河指出，康友是一家大輸液公司，過去每年都賺超過一個股本以上，2015年EPS最高達15.85元，2018年股價一度漲到538元，後來因為黃文烈偷賣股票，一度連跌14支停板，從此形象跌入谷底，如今一攤牌，老闆逃之夭夭，一家股價到過538元的公司，很可能價值歸零，這是典型的價值毀滅。

▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲謝金河PO文分析康友董事長「神隱」一事。（圖／ETtoday資料照）

謝金河進一步舉例，另一家海悅原是力晶半導體旗下子公司力捷，股價一度跌到0.8元，黃希文領導的海悅廣告借殼上市，拿下經營權，海悅是房地產代銷公司，由黃希文、王俊傑、曾俊盛、林輔政4人合力創業，他們先減資再私募，2014年重新出發，2016年谷底的時候，EPS只有0.12元，此後年年有好成績，去年EPS6.5元，今年房地產熱絡，海悅7月單月營收3.598億元，前7月營收比去年同期成長167.7％，海悅上半年淨利4.72億元，EPS5.19元，這家當年只有0.8元的企業，如今股價漲到94.5元，創業夥伴同心，大家群策群力，加上房市活絡，海悅市值推升至81.7億元，這是積極創造價值的公司。

謝金河也表示，掏空公司、老闆跑路、所有股東受害，反之，創造價值的公司，經營者得到肯定，小股東也豐收，這兩條不同的平行缐，值得大家深思。

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