內湖民宅凌晨竄火　一家4口兒女遭濃煙嗆傷、父腿軟坐擔架被推出

▲屋主兒子在夾層被發現，遭輕微嗆傷被送醫急救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區19日凌晨3時許，民權東路六段123巷一棟民宅發生火警，警消獲報到場將屋內4人救出，其中屋主女兒、兒子輕微嗆傷，送醫急救無生命危險。警消拉水線入屋救火，將火勢撲滅後發現冷氣及電視嚴重燒燬，不排除是電器走火釀災，確切起火原因有待後續調查釐清。

民眾發現屋內起火後，趕緊打電話報警求助。警消到場立即拉水線入內，發現起火戶的屋主妻子在一樓待救，據她描述屋內為挑高夾層，還有2人在一樓待救，另外夾層也有1人。警消入屋搜索後，將蔡姓屋主（54歲）及其34歲的女兒救出，並在夾層找到屋主24歲的兒子，其中屋主一對兒女遭濃煙嗆傷口鼻燻黑，被送往三軍總醫院急救後無生命危險。

▲警消到場將屋內民眾救出，蔡姓屋主因身體不適，坐上擔架在屋外休息。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第三大隊大隊長王證雄表示，警消於凌晨3時28分接獲報案，指稱民權東路六段123巷的民宅一樓有火警，且有4名民眾受困。派員到達現場後，發現該處為13層樓建物，屋內有濃煙竄出，經部署水線入屋搶救後，先行找到屋主妻子，再接連於屋內找到屋主及其兒女，總共救出4人、疏散36位民眾。由於火勢撲滅後，屋內發現遭燒燬的冷氣、電視，不排除為電器走火釀災，總燃燒面積約3平方公尺，確切起火原因有待火場調查釐清。