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防堵「漂綠」！　金管會2021年底前訂定綠色金融統一定義

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為避免出現「漂綠」（Greenwash）的情況，金管會公布「綠色金融行動方案2.0」，將於2021年底訂定綠色金融的統一定義，同時推出永續金融數據平台，主委黃天牧對此表示，透過一致性標準，更容易獲得國際間的肯定與認識，將進行滾動性檢討，促進國內各項綠色金融商品蓬勃發展。

金管會主委黃天牧表示，永續金融是過去5、6年在國際會議上必談的議題，台灣業者做了不少努力，卻因沒用英文向國際說明，也沒有用國際規格揭露，或訂定一致性的定義，無論在社會責任或經營策略上，金管會這次站在浪頭上宣示，透過國內政策、國際氛圍引導，讓台灣在永續金融上能與全球並駕齊驅。

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黃天牧強調，許多國際金融中心朝向綠色金融發展，因此「金融市場要往前走，這是必須掌握的普世價值」，綠色金融1.0主要是鼓勵金融機構對綠能產業的投融資，這次綠色金融2.0則是強化資訊揭露，透過跨部會合作，形塑更有影響力的氛圍。

綠色金融行動方案2.0以公私協力合作建構永續金融生態圈為願景，金管會綜規處表示，這次推動重點共有4個，一為界定永續金融（ESG）涵蓋內容及分類，二是建立ESG資訊整合平台及資料庫，其中永續金融數據整合平台主要提供金融市場參與者具可比較、可靠且完整的資訊，預計2021年底出爐。

第3為強化ESG資訊揭露質量，更多上市櫃公司、金融機構揭露ESG資訊，建立ESG資訊整合平台，綜規處說，目前是上市櫃金融業應公布CSR報告，預計年底所有國銀也要揭露，且經第三方認證，同時也研議2021年6月具有一定規模的券商、資產1兆元以上的壽險業、資產規模前5大產險公司一併揭露；第四為加強金融機構因應氣候變遷風險，由董事會及管理階層向下推動，分析氣候變遷的影響，並採取因應措施。

至於綠色金融商品發展部分，綜規處指出，目前國內已有綠色債券，未來將規劃永續板，同時也會推動綠色信用卡、綠色股票、綠色債券指數、綠色保險等計畫，對投資人而言，更容易取得及比較投資標的揭露的ESG資訊，擁有更多永續金融商品的選擇。

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