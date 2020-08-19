康友害死KY股？　一文告訴你什麼是KY股

▲康友-KY案成為近期股市關注焦點。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陳心怡／台北報導

昔日的生技股王康友-KY（6452）最近成為投資圈熱烈討論的股票，由於公司高層紛紛請辭，導致股價截至8月17日止，已創下連續7根跳空跌停，距離6日起跌位置已經跌掉50％，而證交所也依規定暫停康友-KY交易。不過，或許有人好奇，KY股究竟是什麼？康友事件會影響到其他KY股嗎？

我們時常在股市新聞或網站中，看見部分個股名稱後面跟著「-KY」，這表示這些企業都是在國外註冊，來台上市的股票，也可以理解為境外公司回台掛牌上市。而KY兩字，是英屬開曼群島（The Cayman Islands ）的簡稱，由於當地政局穩定、且不收所得稅，因此吸引不少企業在這個地方註冊，同時也是知名的避稅天堂。

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近年來，在政府鼓勵海外企業回台上市的風氣下，陸續有不少企業回台掛牌，截至今年7月為止，目前台灣有118家KY股。但是境外公司跟一般公司最大的不同，在於股利課稅的計算方式有所差異。

台灣的課稅原則是採「屬地」主義，不是「屬人」，所以註冊在開曼群島的 KY 股屬於境外公司，而發放的股利則屬於「海外所得」，因此持有 KY 股的投資人不需繳股利所得稅，也不用繳二代健保補充保費。正因如此，許多人才會說 KY 股有節稅功能。

不過，海外所得，還是報稅的相關規定。如果申報戶「全年海外所得」沒有超過100萬元，不需報稅；如果超過100萬元，要再加計其他所得，未達670萬元免課稅，超過部分，就要課稅（單一稅率20%）。

另外，如果被認定為美國公司的KY股，非美籍投資人的股利所得將會被課30%的高額稅率。目前在台股中仍有勝悅-KY（1340）、安瑞-KY（3664）、客思達-KY（2936）、環宇- KY（4991）及IET-KY（4971）等個股被美國國家稅務局（IRS）認定為美國企業。

至於這次康友事件會不會波及到其他KY股呢？證交所已經表示會強化對KY公司監理措施，並對KY公司加強今年上半年度財報之查核，且與簽證會計師針對重要查核項目進行討論，進一步強化財報可靠性。由此可見，這次的康友董座遁逃案，還是會影響到其他的KY股，但對投資人來說，可以減少受傷風險，仍可正面看待。